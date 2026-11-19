Pepe Jiménez Sevilla, 19 NOV 2026 - 10:37h.

El Cucho Hernández, también aprieta para ayudar a sus compañeros en el Sánchez-Pizjuán

El plan de 96 horas del Betis con Ceballos de cara al derbi

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Buenas noticias para Manuel Pellegrini. Dani Ceballos, después de perderse los dos últimos entrenamientos, se ha ejercitado de manera parcial este jueves con sus compañeros y, a menos que ocurra algo muy extraño, lo lógico es que el mediocentro esté disponible para estar en el Sánchez-Pizjuán.

Sin poder asegurar aún ni su presencia, ni su titularidad, lo que sí parece es que el mediocampista está avanzando positivamente en su recuperación y lo lógico es que, a menos que sienta alguna molestia en estos días, esté con sus compañeros en el Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla.

De igual manera, Manuel Pellegrini parece que también podrá convocar al Cucho Hernández, futbolista que lleva días ejercitándose con el grupo y que este pasado miércoles decía que "he entrenado intenso estos días, era la prueba, y ya lo que el míster decida, pero me siento muy bien".

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El Betis aún tiene pendiente un último entrenamiento antes de visitar al Sevilla, por lo que será este viernes cuando Manuel Pellegrini defina su convocatoria, posiblemente su alineación y, posteriormente, atienda a los medios de comunicación en sala de prensa.

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El técnico chileno sabe que el derbi solo es el inicio de un importante número de encuentros que llegarán prácticamente sin descanso, por lo que no quiere arriesgar ni tomar decisiones precipitadas con ningún jugador, intentando evitar siempre cualquier recaída o lesión innecesaria.

El reloj aprieta, el tiempo se agota y las buenas noticias para Manuel Pellegrini, ahora sí, llegan en forma de recuperaciones y motivación para la cita ante el Sevilla.