Pepe Jiménez Sevilla, 25 NOV 2026 - 08:57h.

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Sorprendió a todos. Santiago Abascal, líder de VOX, apareció en redes sociales hace meses con una camiseta del Sevilla con su nombre a la espalda y el '10' como dorsal, una situación que, según explicó él mismo posteriormente, se debía a un "regalo" que provocó multitud de críticas. Aprovechando su presencia en Sevilla este pasado fin de semana, en las horas previas a la disputa de El Gran Derbi, el político respondió: "Ahora tengo también la del Betis".

"Hoy he aprendido que no hay que meterse en cosas de fútbol. Porque un amigo me regaló una camiseta con mi nombre y se me ha ocurrido ponérmela y me parece que hay otros muy enfadados. Y entonces yo, que no creo nada en la corrección política, he de decir que sí creo en la corrección futbolística", decía el político hace meses, poco después de publicar su imagen.

En esta misma línea, Abascal dijo este pasado fin de semana en su mitin en Sevilla que "perdonad que no diga nada del derbi, me metí en un lío hace unos meses. Un buen amigo me regaló una camiseta del Sevilla y me la puse", decía antes de arrancar un buen número de aplausos. "Hubo gente que se enfadó muchísimo, no sabía del alcance de la disputa futbolística. Quiero que sepáis que ahora tengo también la del Betis, tengo las dos", añadía antes de recibir nuevos aplausos.

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Tras este mensaje, Abascal cerraba el debate alrededor del fútbol aclarando que "no es por no tomar partido, porque yo no soy demasiado futbolero, sino porque yo respeto a todos los equipos que aman a España, que defienden los colores nacionales y nos representan".

Del Nido Benavente, presente en el mitin de Santiago Abascal

Entre todos los presentes en dicho mitin, se pudo ver a José María del Nido Benavente, expresidente del Sevilla, situación que ha despertado multitud de críticas tanto para el exmandatario como para VOX, partido al que relacionan con los sucesos pasados del antiguo máximo dirigente blanquirrojo.