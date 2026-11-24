Basilio García Sevilla, 24 NOV 2026 - 12:31h.

El equipo de Upsala ha perdido los 12 puntos de ventaja que llevaba cuando el Sevilla fichó al escocés

José Ignacio Navarro pide "paciencia" para Stassin y Robbie Ure

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El Sevilla FC y el sevillismo aún están esperando que Robbie Ure dé el paso adelante que se espera de él. Fichado en agosto, justo antes de que comenzara la temporada, el escocés solo ha marcado dos goles con su nueva camiseta -uno en LALIGA EA SPORTS y otro en la Copa del Rey-, aunque le ha servido su salto a España para convertirse en internacional con la selección absoluta de Escocia.

El que sí que está echando tremendamente de menos al hoy delantero sevillista es su antiguo club, el IK Sirius, que está a punto de quedarse sin el primer título de la Allsvenskan de su historia, algo que ha rozado durante toda la temporada. Sería el primer título oficial de su historia tras haber regresado a la primera división sueca en 2016 después de 42 años por las categorías más bajas.

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A falta de una jornada, está empatado a puntos con el Hammarby a 61 puntos, pero hace dos semanas perdió el liderato que ha ostentado desde la jornada 2 hasta la 27. El desempate no le favorece, pues aunque los dos partidos entre ellos acabaron con 2-0 a favor del equipo local, en Suecia cuenta el golaveraje general y el actual líder lo tiene ganado con 15 goles de diferencia. Así, sus opciones de ser campeón pasan por vencer al IFK Goteborg a domicilio este domingo, y que el primer clasificado no sea capaz de vencer al Västerås SK, también fuera de casa o, en todo caso, arrancar un mejor resultado. Ninguno de los dos oponentes se juega nada.

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Un abismo entre jugar con Robbie Ure y sin él

Si hay un ‘culpable’ de que el Sirius no se vaya a hacer con la primera liga de su historia sin duda es el Sevilla FC. Se llevó a Robbie Ure recién finalizada la primera vuelta, y en las primeras 16 jornadas el equipo de Upsala llevaba 13 victorias, tres empates y lideraba la tabla clasificatoria con solvencia, con 12 puntos más que el Hammarby.

Desde que José Ignacio Navarro se hiciera con el fichaje del escocés, el Sirius ha ido decayendo hasta perder seis de los trece partidos que ha jugado, empatar otro y ganar los seis restantes. En ese periodo es el noveno equipo de la liga sueca, circunstancia que le ha complicado sobremanera hacerse con el campeonato y clasificarse para las rondas previas de la UEFA Champions League.

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Además, pese a no haber jugado media liga, Robbie Ure es el tercer máximo goleador de la competición. El actual ‘pichichi’ es Paulos Abraham (Hammarby), que lleva 18 goles y le adelantó hace tres semanas con tres goles en dos partidos. En septiembre el que le superó fue Kristian Stromland Lien (Djugarden), mientras que su compañero en el Sirius Bjerkebo -que sonó también para el Sevilla-, le igualó en este mes de noviembre con 15 dianas.