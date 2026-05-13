Basilio García Sevilla, 13 MAY 2026 - 00:29h.

"Soy de todos los equipos españoles que no atacan a España. Que defienden a España"

La curiosa foto de Santiago Abascal en mitad de la venta del Sevilla

Compartir







Este martes, entre las noticias de la venta del paquete mayoritario del Sevilla FC a Sergio Ramos y las emociones que despierta el tramo final de LALIGA EA SPORTS, se ha dado una imagen muy curiosa que ha desatado todo tipo de reacciones. Santiago Abascal, líder de la formación política VOX, ha aparecido en las redes sociales con una camiseta del conjunto nervionense con su nombre y el número ‘10’.

El político vestía, en concreto, la camiseta negra que Adidas diseñó para la temporada que está a punto de terminar, y ha sido compartida en Instagram por su pareja, Lidia Bedman. La imagen, como suele suceder en estos casos, ha levantado una polvareda importante en el mundo digital.

PUEDE INTERESARTE La manía de Santiago Abascal (VOX) al Athletic irritó

Pues bien, este martes, Abascal ha estado presente en Córdoba, donde se ha dirigido a sus votantes en un mitin. En un momento de este, se ha referido al regalo que ha recibido y a las críticas que ha suscitado. “Hoy he aprendido que no hay que meterse en cosas de fútbol. Porque un amigo me regaló una camiseta con mi nombre y se me ha ocurrido ponérmela y me parece que hay otros muy enfadados. Y entonces yo, que no creo nada en la corrección política, he de decir que sí creo en la corrección futbolística”, expresaba en un mitin encuadrado en la campaña electoral por las elecciones andaluzas.

“Para que lo sepáis, soy de todos los equipos españoles que no atacan a España. Que defienden a España. Así que, si hay por ahí alguno un poco ofendido, que me haga el número 10 o el que quiera en otra camiseta. Y disculpadme que yo en esto no me moje, la verdad. Porque ya nos mojamos mucho en otras cosas. Así que alguna licencia nos tenéis que conceder”, completaba Abascal en su alocución.

La curiosa 'conexión' entre Abascal y Five Eleven

Esta imagen, que no es más que una anécdota o simplemente la demostración de un regalo recibido en los últimos días, aparece curiosamente la misma jornada en la que Sergio Ramos y el grupo Five Eleven cierran la compra de la entidad blanquirroja.

Y es que, como es sabido, Darío y Adrián Werthein, miembros de Five Eleven, forman parte de una de las familias más ricas de Argentina y uno de los miembros de la misma fue hasta finales del pasado año canciller del presidente Javier Milei, que mantiene una ideología muy similar a la que defiende Vox.