Pepe Jiménez Sevilla, 25 NOV 2026 - 15:42h.

El grupo solicita a todos los béticos secundar la protesta

El Extremadura prioriza a los suyos y no lo pondrá fácil para que haya marea verde en Almendralejo

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Las primeras reacciones no han tardado en llegar. Como contábamos el pasado lunes tras el sorteo de Copa del Rey, el CD Extremadura había marcado una serie de condiciones para adquirir entradas -incluso antes de conocer a su rival- para la segunda eliminatoria del torneo y tras conocerse los precios, el primer grupo en anunciar que no estará con el Betis en el Francisco de la Hera ha sido Gol Sur 1907, que pide apoyo al resto del beticismo.

Con un breve mensaje en redes sociales, Gol Sur 1907 ha anunciado que, muy a su pesar, no está dispuesto a pagar los precios solicitados para acudir a la cita del Betis ante el CD Extremadura. "Desde Gol Sur 1907 anunciamos que no asistiremos al partido ante el CD Extremadura. No vamos a ser cómplices de precios abusivos (hasta 70 €) ni del maltrato sistemático al aficionado visitante. Animamos a todo el beticismo a secundar la protesta", dicen.

Cabe recordar que las últimas citas del Betis en el Francisco de la Hera han contado con un desplazamiento masivo de seguidores béticos, llegando incluso a llenar más de la mitad de las gradas del estadio, pero la situación de cara al encuentro ante el CD Extremadura parece que será muy diferente.

Así anunciaba el CD Extremadura la venta de entradas ante el Betis

"A partir del viernes 27 de noviembre, a las 10.00 horas, las localidades que no hayan sido adquiridas durante el periodo prioritario quedarán liberadas para su venta al público general.

Los precios establecidos son los siguientes:

Tribuna Central 70 €

Tribuna Lateral 60 €

Preferencia 50 €

Fondo Norte 40 €

El CD Extremadura quiere dejar claro que la prioridad absoluta del club será siempre atender la demanda de entradas de sus propios aficionados, garantizando que la familia azulgrana tenga las mayores facilidades posibles para disfrutar de esta importante cita en el Francisco de la Hera".