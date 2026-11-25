Pepe Jiménez Sevilla, 25 NOV 2026 - 14:49h.

El ex del Betis recuerda Sevilla como una ciudad "con mucha exigencia"

El otro objetivo del Betis que sí 'tiene a tiro' en la Champions League

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Joel Robles no olvida sus años en Sevilla. El que fuese guardameta del Betis, ahora en Portugal, continúa recordando con cariño todo lo que vivió como verdiblanco y en su última entrevista ha querido destacar el crecimiento y el trabajo realizado por la entidad... comparándolo con su máximo rival.

En una extensa e interesante entrevista publicada en Relevo, Joel Robles repasa su carrera y, como no podía ser de otra manera, recuerda lo que vivió en el Betis, un club en que "tuve malos momentos" pero que se fue con un gran recuerdo como es el título de la Copa del Rey.

Con máximo cariño, Joel Robles asegura que el Betis es un "club muy especial" y que "desde el primer día te meten en vena la sangre verde y blanca". Esa pasión de la que habla el guardameta, posiblemente, también llega con una enorme exigencia que está marcada, siempre según el exjugador verdiblanco, por su afición... y su máximo rival. "Tiene una masa social exigente y porque al lado tiene un club como el Sevilla, que siempre ha ganado títulos".

"La exigencia le ha llevado al Betis hasta el punto donde está ahora mismo: jugando Champions, con una gran plantilla, incluso mejor, para mí, que la del Sevilla, una estabilidad europea", añade aplaudiendo así el trabajo realizado tanto por Manuel Pellegrini, al que señala como principal responsable, como a la dirección deportiva, que cree que ha hecho un gran esfuerzo para mantener a jugadores de primer nivel.

Las últimas y polémicas palabras de Joel Robles contra el Sevilla

Cabe recordar que no es la primera vez que Joel Robles habla del Sevilla y es que hace unos meses el exguardameta bético recordó todo lo vivido en el derbi de Copa criticando duramente a los de Nervión.

"El Sevilla no hizo lo correcto, ha sido un club ganador y ahí no mostró ser ganador. Creo que podrían haber sido más señores, aceptar los que eran y jugar. Conseguimos eliminarlos, me defraudó el comportamiento de los sevillistas, porque han ido de ganadores, y lo son, pero al final se queda atrás todo", decía en el After de Post United.