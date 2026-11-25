Pepe Jiménez Sevilla, 25 NOV 2026 - 13:34h.

Isco Alarcón reconoce que han hecho "autocrítica" tras el encuentro ante el Sevilla

Pellegrini da carpetazo al derbi: "24 horas para disfrutarlos o 24 horas para estar amargado"

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Han pasado ya unos días desde la disputa de El Gran Derbi entre el Sevilla y el Betis en el Sánchez-Pizjuán pero como bien sabe cualquier sevillano, la cita entre ambos no dura únicamente 90'. El propio Isco Alarcón decía en la previa que sabían que este partido duraba dos semanas y tras el triunfo ante el Slovan de Bratislava, Adrián San Miguel publicó un mensaje... ¿como el último dardo a los de Nervión?

El que fuese guardameta del Betis, uno de los hombres que bien conoce la rivalidad entre Sevilla y Betis, aprovechó el vídeo publicado por la entidad verdiblanca celebrando el triunfo en el vestuario para poner un llamativo mensaje: "Nosotros a lo nuestro. Seguimos".

Sin hacer referencia al Sevilla ni a lo vivido en el Sánchez-Pizjuán hace días, sí podría interpretarse como un último dardo al máximo rival después de que jugadores como Marc Bartra o Natan utilizasen la llegada de la Champions League como argumento para marcar las diferencias existentes entre ambos equipos actualmente.

Isco Alarcón reconoce el mal partido del Betis ante el Sevilla

Sin medias tintas ni posibles interpretaciones habló Isco Alarcón en Movistar Liga de Campeones tras la cita en Bratislava y dijo claramente que "sabemos que no hicimos un buen partido", añadiendo que "hemos hecho autocrítica y sabemos lo que podemos mejorar".

"El fútbol es así, no te da tiempo para pensar en las derrotas ni para recrearte en las victorias. Ahora estamos aquí, hemos ganado, y mañana empezaremos a pensar en el Rayo", decía en referencia al tiempo dedicado a analizar el empate ante el Sevilla tras una cita en la que los de Manuel Pellegrini estuvieron, reconocido por el mismísimo capitán, lejos de su mejor versión.