Alberto Cercós García 27 NOV 2026 - 18:25h.

Gemma Pinto se emociona al recordar los últimos años de Marc Márquez en MotoGP

Marc Márquez quiere terminar su etapa en MotoGP de la mejor manera: su sorprende resultado en la Practice de Valencia

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La retirada de Marc Márquez ha dejado un día cargado de emociones en el entorno del piloto ilerdense. Después de anunciar por sorpresa su decisión, el campeón del mundo ha recibido numerosas muestras de cariño, pero una de las personas que más de cerca ha vivido todo este proceso ha sido Gemma Pinto. Su pareja ha acompañado al de Cervera durante los últimos años, especialmente en una etapa marcada por las lesiones, las dudas y el complicado camino de regreso a lo más alto de MotoGP. Un recorrido que ha recordado con lágrimas en los ojos y un enorme sentimiento de orgullo.

Gemma ha explicado en DAZN también cómo se fraguó la particular manera de anunciar la retirada, con los carteles inspirados en la película Love Actually. Marc le comentó la idea y ella entendió rápidamente la referencia cinematográfica. "Yo aluciné un poco porque dije: 'Guau, es muy atrevido'", ha reconocido. El piloto no había convocado una rueda de prensa para comunicarlo y tuvo que preparar rápidamente una fórmula diferente. "Me comentó lo de los carteles y yo caí rápidamente en la película de Love Actually. Se lo enseñé y dijo que era una buena manera de comunicarlo y hacerlo de una manera también muy visual", ha contado.

Gemma Pinto, un apoyo fundamental

Sin embargo, el momento más emotivo de su intervención ha llegado al recordar los últimos cuatro años junto a Marc. Una etapa en la que ha presenciado de primera mano su resurgimiento, después de atravesar uno de los periodos más complicados de su carrera deportiva. "Han sido cuatro años de muchos cambios, del resurgimiento de Marc, de volver a confiar en él mismo, de volver a ganar. Y este año como de reconfirmar que podía volver a hacerlo", ha explicado. Al hablar de lo que significa haber llegado hasta aquí a su lado, no ha podido contener las lágrimas: "No puedo hablar mucho porque las lágrimas se me ponen llorosas, pero es completamente un orgullo poder estar a su lado porque es una persona increíble".

Ahora toca afrontar una nueva etapa, aunque las motos seguirán formando parte de sus vidas. "Nunca van a desaparecer las motos, eso te lo aseguro. Es su vida, es su pasión y eso en casa siempre va a estar", ha asegurado. Gemma tampoco sabe cómo vivirá Marc sus primeros días después de cerrar esta etapa, pero tiene claro que estará a su lado en cualquier decisión. El domingo seguirá la carrera desde el box, como ha hecho durante toda la temporada, acompañada de Julià y Roser. Un último fin de semana que quiere disfrutar al máximo porque, como ella misma reconoce, "el tiempo pasa muy rápido".