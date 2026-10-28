Lucas Gatti 28 OCT 2026 - 22:31h.

A sus 22 años, atraviesa el mejor momento de su carrera deportiva

El mensaje de Lamine Yamal, con mucha más clase que Vinicius, después de no ganar el Balón de Oro

Compartir







Nico Paz atraviesa el mejor momento de su carrera. A los 22 años, el mediocampista argentino transformó su talento en números concretos, y se convirtió en una de las grandes figuras jóvenes del fútbol europeo. Su presente en el Como, sumado a sus actuaciones con la Selección argentina, lo coloca en el centro de la escena: suma ocho goles y siete asistencias en 14 partidos entre el club italiano y el combinado nacional durante la temporada 2026/27, una producción que confirma su crecimiento y alimenta una comparación cada vez más llamativa.

El dato que sorprende lo pone a la altura de Lamine Yamal. Desde su debut en la Serie A, en la temporada 2024/25, Paz acumula 21 goles y 17 asistencias en la competición italiana. A raíz de esto, es el único futbolista menor de 23 años -junto al extremo del Barcelona- que superó los 20 tantos y las 15 asistencias en ese período entre las cinco grandes ligas europeas.

PUEDE INTERESARTE Cristiano Ronaldo gana el B.O.A.T.: elegido mejor Balón de Oro de la historia por delante de Leo Messi o Cruyff

El futbolista del Barcelona lidera ese registro con 33 goles y 30 pases de gol. No se trata de afirmar que ambos juegan en la misma posición o cumplen idénticas funciones, sino de dimensionar el impacto ofensivo que alcanzó el argentino en una liga exigente y en un equipo que le dio continuidad y responsabilidades.

PUEDE INTERESARTE IFAB estudia posibles modificaciones de las Reglas de Juego para la temporada 2027/28

Los números de Nico Paz que lo ponen a la altura de Lamine Yamal

El arranque de campaña de Nico Paz también se refleja en el detalle de sus estadísticas. En 14 partidos, entre Como y el elenco argentino, registra ocho goles, siete asistencias y 15 participaciones directas en tantos: una intervención decisiva cada 70 minutos. A eso, hay que sumarle cinco grandes ocasiones creadas, 24 pases decisivos, un 88% de precisión en la entrega, 84 duelos ganados -seis por encuentro- y una conversión del 63% en ocasiones claras, con cinco tantos sobre ocho oportunidades de ese tipo. Esos datos únicos describe a un futbolista capaz de llegar al área, asistir, asociarse y sostener una influencia constante en el juego ofensivo.

En el Como 1907 encontró un escenario ideal para crecer bajo el mando de Cesc Fábregas. La confianza del cuerpo técnico y la posibilidad de tener minutos de manera sostenida le permitieron dejar atrás la etiqueta de promesa formada en las divisiones inferiores del Real Madrid. Paz ya no es solamente un proyecto a futuro: se consolidó como una pieza determinante y trasladó esa evolución a la Albiceleste, donde una nueva convocatoria de cara a los amistosos de FIFA en noviembre lo vuelve a poner en primer plano.

Su desafío, de acá en más, será sostener el nivel, ganar continuidad con la camiseta de su país y convertir cada oportunidad en un argumento para tener un papel cada vez más

importante. La comparación con Leo Messi aparece de manera inevitable, aunque exige una precisión: nadie puede heredar automáticamente el lugar de un futbolista irrepetible.

Sin embargo, el rendimiento de Paz y su proyección lo ubican entre los nombres llamados a protagonizar la etapa que viene de la Internacional Argentina. Su capacidad para jugar entre líneas, encontrar el último pase y llegar al gol le ofrece a Lionel Scaloni una alternativa de enorme potencial. El rótulo de sucesor de Messi funciona, por ahora, más como una expectativa y una responsabilidad simbólica qué como una comparación futbolística definitiva. El camino se construirá con actuaciones, regularidad y personalidad en los partidos importantes.

El futuro de Nico Paz y las chances de regresar a la Casa Blanca.

El futuro de Paz también está conectado con el Real Madrid. El club madrileño no perdió el control de su evolución: el 29 de junio de 2026, comunicó oficialmente que el zurdo talentoso permanecería en el Como durante la temporada 2026/27 por decisión del propio futbolista, pero confirmó que conserva una opción unilateral de recompra para la campaña 2027/28 en torno a los 80 millones de euros, después de que el Como acordara una operación de 60 millones para quedarse con sus derechos. “Esta temporada tiene la opción de recompra”, remarca una persona del entorno del jugador sobre la posibilidad de que el Real Madrid pueda recuperar al argentino en julio de 2027 durante el próximo mercado de fichajes del verano europeo.

Por ahora, Paz eligió seguir en el Como porque entendió que allí tendría más posibilidades de jugar y continuar su desarrollo. En septiembre pasado, explicó que consideraba que ese era el mejor lugar para crecer y que estaba contento con la decisión. La presencia de figuras como Jude Bellingham y Arda Güler en el plantel blanco también habría pesado en su evaluación sobre la disponibilidad de minutos. No fue un rechazo definitivo al Madrid ni a LaLiga Sports, sino una decisión deportiva: priorizar el protagonismo inmediato antes que regresar a un club en el que la competencia por un lugar podía ser mucho mayor.

¿Tiene ganas de volver a España? La puerta no está cerrada. En declaraciones anteriores sobre la posibilidad de regresar al Madrid, Paz había evitado comprometerse con una decisión y remarcó que estaba concentrado en el Como, dejando abierta la posibilidad de volver en el futuro. Por ahora, su elección más reciente fue continuar en Italia y aprovechar una temporada con Champions League y mayor responsabilidad. El regreso a LaLiga dependerá de la voluntad del jugador, de la decisión que tome el Madrid sobre la opción de recompra y del lugar que le ofrezca dentro de su proyecto deportivo.

La Casa Blanca, en cualquier caso, sigue teniendo una posición privilegiada para decidir si intenta recuperarlo en 2027. El escenario puede cambiar de acuerdo con el rendimiento de Paz, las necesidades del plantel y las conversaciones entre los clubes. Mientras tanto, el argentino tiene una prioridad clara: sostener el nivel que lo llevó a convertirse en uno de los menores de 23 años más productivos de Europa. Con goles, asistencias y una nueva oportunidad en la Selección, Nico Paz empieza a construir su propio nombre. La comparación con Yamal lo instala entre los jóvenes más determinantes del continente; la referencia a Messi, en cambio, marca una expectativa que solo el tiempo y su recorrido con Argentina podrán definir.