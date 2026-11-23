Basilio García Sevilla, 23 NOV 2026 - 20:18h.

El canterano fue el gran protagonista del partido ante el Betis desde antes del inicio hasta después del pitido final

El grito de Kike Salas

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Kike Salas fue protagonista absoluto del derbi entre el Sevilla FC y el Real Betis Balompié del pasado sábado. Lo fue antes, durante y después. Estuvo inmerso en todas las polémicas, llegó a bordear la expulsión y también pudo ser objeto de un penalti no pitado, pero fue, finalmente y sobre todo, el salvador de su equipo con el segundo gol que marca al eterno rival. Sin lugar a dudas, desde el lado nervionense de la ciudad han encontrado a su ‘hombre derbi’ y Luis García Plaza ha sabido potenciarlo.

El técnico madrileño ha dado un clínic a la hora de motivar a sus jugadores para un duelo de la transcendencia del derbi ante el Betis. Por ello, su equipo enjugó sus carencias y difuminó las virtudes del rival, siendo mejor en el cómputo global de un partido de máxima tensión y siendo capaz de tirar de coraje para igualar el marcador con el tiempo ya cumplido. Kike Salas tuvo que ser, cómo no.

El canterano de Morón de la Frontera ha cogido la batuta para dirigir el equipo. A su indiscutible crecimiento deportivo le ha seguido una meteórica progresión en su jerarquía dentro del grupo, hasta el punto de ser nombrado uno de los capitanes junto a Gabriel Suazo. El chileno porta el brazalete, pero el central es uno de los líderes espirituales del equipo, y más teniendo en cuenta que es uno de los criados en casa.

Desde que comenzó la temporada, Luis García Plaza ha reservado a los jugadores las arengas antes de los partidos. Que si Castrín en su tierra, que si Juan Iglesias, Kochorashvili o Guridi ante sus exequipos… Pero para el derbi estaba clarísimo que sería Kike Salas el que tomara la palabra.

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La arenga de Kike Salas

El propio Sevilla ha compartido en sus redes sociales el contenido de esta charla, en la que el capitán da todo un ejemplo de cómo se debe afrontar un derbi en Nervión. Además, no quiso olvidar a Alfon González y a José Ángel Carmona, lesionados de gravedad recientemente, tanto en la charla como tras marcar el gol, cuando Manu Bueno le entregó una camiseta en recuerdo de sus compañeros.

“Vamos gente, hoy no es un partido cualquiera. Mirémonos las caras, estamos en nuestro estadio, en nuestra ciudad, con toda nuestra gente, con toda nuestra familia ahí en la grada. Por nosotros, que nos lo merecemos, por nuestros dos compañeros que no han podido venir hoy, por Jose y por Alfon. ¡Vamos! ¡Vamos a salir desde el minuto uno a por ellos, que nos sientan! Mentalidad ganadora, confianza y con seguridad. ¡Vamos todos!”, dijo a sus compañeros.

En la víspera del encuentro, también fue Kike Salas el que tomó el megáfono para arengar a los aficionados que se acercaron al último entrenamiento para dar su apoyo al equipo. En el verde, tiró de los de blanco y rojo hasta el último suspiro, marcando el gol, teniendo las mejores ocasiones y defendiendo a la perfección junto a Castrín la portería de Odysseas Vlachodimos. Al término, se fundió en un abrazo reconfortante con sus familiares.

Solo hace dos años y medio que marcó en el Benito Villamarín para empatar otro derbi que se había puesto cuesta arriba. El Sevilla ha encontrado a su nueva versión del ‘hombre derbi’, esa figura que encarnó mejor que nadie José Antonio Reyes. Y llega, o está desde siempre, de Morón de la Frontera.