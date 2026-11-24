Ángel Cotán 24 NOV 2026 - 21:05h.

Director deportivo y portero ya coincidieron hace años

El Valencia avanza formalmente por dos delanteros y hay un obstáculo común: "No será fácil"

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Braulio Vázquez no tiene tiempo que perder. El director deportivo del Valencia CF estuvo presenciando el Levante-Elche del pasado lunes en el Ciutat analizando posibles incorporaciones, aunque sus objetivos invernales apuntan a la Premier League. Desde el fútbol inglés podría llegar el ansiado delantero que demanda Javier Aguirre, pero también el próximo portero ché.

Hay 'Caso Kayne van Oevelen' en Mestalla. El joven guardameta neerlandés apunta a cortar su cesión por la falta de minutos y regresar al Ipswich Town. Su única participación hasta la fecha ha sido en la primera ronda de la Copa del Rey y lo cierto es que podría ser la última.

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Desde hace varias semanas, la dirección deportiva que lidera Braulio Vázquez activó la búsqueda de un nuevo portero con el objetivo de anticiparse a la feroz competencia que siempre guarda el difícil mercado de invierno. Y uno de los principales candidatos es Kepa Arrizabalaga.

La llamada de Braulio a Kepa Arrizabalaga y su fichaje por el Valencia

Según avanza el programa El Partit de la Una de À Punt Ràdio, Braulio Vázquez ya ha iniciado los contactos formales por el fichaje del portero de Ondarroa. El director deportivo ha contactado con el entorno de Kepa Arrizabalaga, descontento con su rol secundario en el Arsenal y con ganas de regresar al fútbol español. No obstante, este posible fichaje aguarda por dos condiciones.

La primera, la necesaria salida de Kayne van Oevelen. Una vez se confirme, el Valencia CF se lanzará a por un nuevo portero en enero, y en caso de decantarse finalmente por Kepa Arrizabalaga, tendrá que ajustar con el Arsenal su salario. La operación, tal y como desliza la citada fuente, ni es sencilla ni es la única que se contempla.

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Un ingreso extra confirmado en el club ché

El futbolista valenciano del PSG Ferran Torres ha comprado el bloque de oficinas del Valencia, que también incluye el parking y la tienda, ubicado en el número 2 de la Plaza del Valencia y que cuenta con una superficie aproximada de 5.000 metros cuadrados por una cifra cercana a los siete millones de euros.

Según avanzó Valencia Plaza, la firma se produjo este lunes y el Valencia se quedará alquilado en el inmueble, que pasa así a ser propiedad del canterano valencianista, hasta la mudanza al Nou Mestalla, prevista para verano de 2027. En su nuevo estadio estarán también sus nuevas oficinas y una tienda del club.

La intención del futbolista es, una vez se produzca el traslado del Valencia a las oficinas del nuevo estadio, acometer una reforma y modernizar el edificio, cuyo uso seguirá siendo destinado a oficinas. Desde el entorno del futbolista explican que la inversión tiene una doble vertiente, por una parte, la emocional, ya que el futbolista es canterano del club y valencianista confeso, y, por otro lado, responde a su plan de negocio inmobiliario, consciente de que dicha zona se va a revalorizar.