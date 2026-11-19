David Torres Valencia, 19 NOV 2026 - 08:02h.

El Valencia CF se coloca tras la pista de Artem Dovbyk

Todo a la espera del dinero de Pitchwise tras la reunión de este martes en Madrid

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El Valencia CF mantiene sus prioridades para el mercado de fichajes de enero: incorporar un delantero y un central de jerarquía (Y si cabe, algo más, un banda aprovechando salidas pactadas como la de Sato). Sin embargo, algo ha cambiado respecto al pasado verano. La reunión este martes entre Corey Woolfolk, Braulio Vázquez y Javier Solís lo ha dejado claro. Las necesidades son las mismas, pero los nombres que aparecen sobre la mesa y el nivel de las aspiraciones han crecido. A la espera de que la entrada de Pitchwise se traduzca en una mayor capacidad económica, el club ya mira a futbolistas de otro perfil. Artem Dovbyk, Sorloth, Tammy Abraham y Vedat Muriqi son dos ejemplos.

En el último día del mercado estival, el Valencia buscaba un delantero cedido y un defensa que mejorase la zaga. Entonces aparecieron nombres como Leon Lauberbach o Marvin Ducksch, cuya incorporación llegó a estar encarrilada antes de romperse la negociación. Eran operaciones condicionadas por una economía muy limitada. Ahora la cosa ha cambiado. No estaba Braulio y no había las aspiraciones que se manejan en la actualidad.

Artem Dovbyk, el ejemplo

Cuatro meses después, el escenario es diferente. El Valencia sigue buscando un nueve mediante una cesión, pero ahora ha aparecido en su radar Artem Dovbyk. El ucraniano, que pertenece a la Roma y está cedido en el Bolonia, tiene una trayectoria, un caché y un salario muy superiores a los perfiles estudiados en verano. El club de Mestalla ha preguntado por su situación. Su posible llegada no es sencilla, pero ilustra el cambio de ambición.

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Otro nombre que ha aparecido relacionado con el Valencia es Vedat Muriqi. El medio turco Sporx ha situado al delantero del Mallorca en la agenda valencianista. Hay que tomar esta información con cautela: el kosovar tiene contrato con el conjunto balear, es una pieza importante de su equipo y no existe constancia de que haya una negociación abierta ni de que el Valencia haya avanzado por su fichaje. Su aparición, en cualquier caso, vuelve a poner sobre la mesa un perfil de delantero consolidado en LaLiga.

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Pero también en las últimas horas surgieron nombres por los que Braulio Vázquez ha preguntado antes y después de su reunión con Corey Woolfolk en Madrid. Se trata de Sorloth, del Atlético de Madrid, o Tammy Abraham, del Aston Villa, según información de Radio Marca. Ninguno de los dos parece que terminará llegando pero sí indica el nivel de fichajes que intenta Braulio.

Braulio, pendiente de los 100 millones de Pitchwise

En este cambio de expectativas tiene mucho que ver la entrada de Pitchwise en el accionariado. Como ya publicó ElDesmarque, la idea es que los 100 millones de euros comprometidos estén disponibles antes de enero, coincidiendo con el mercado de invierno.

Para ello todavía falta un paso imprescindible: la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD), necesaria para completar la operación de compraventa del 42 % del Valencia CF

En cualquier caso, los 100 millones no estarán íntegramente destinados a fichajes. La inversión también contempla mejoras en instalaciones, alto rendimiento, cantera y otros proyectos del club. El margen real para Braulio Vázquez dependerá también del Fair Play financiero, pero las aspiraciones han cambiado