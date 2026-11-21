Ángel Cotán 21 NOV 2026 - 15:54h.

El único tanto herculino fue en propia meta

Alineaciones confirmadas de Alavés y Deportivo de A Coruña en la jornada 13 de LALIGA EA Sports

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Pinchazo merecido del Deportivo de A Coruña en Mendizorroza. En un encuentro con muy poco volumen ofensivo del equipo de Antonio Hidalgo, Tenaglia fue el autor, en propia, del único gol herculino. Al descanso el botín ya parecía excesivo para la propuesta coruñesa, pero en la segunda parte el Alavés impuso la lógica y se llevó con justicia los tres puntos. Mal partido.

En ElDesmarque analizamos individualmente la actuación de los jugadores del Deportivo de A Coruña ante el Alavés y ponemos nota a su partido.

Leo Román (5,5): Sorprendido ante el tempranero gol local. Adivinó a la perfección el lanzamiento desde el punto de penalti de Lucas Boyé.

Ximo Navarro (4,5): Recibió la amarilla nada más empezar por un error en el pase de Casadó. Motivo para ser sustituido al descanso.

Miguel Loureiro (4,5): Estaba muy seguro en los balones aéreos pero un empujón le permitió a Boyé imponerse al central.

Lucas Noubi (4): Después de un error en salida, el central lanzó un envío preciso para Aubameyang en el gol del 1-1. En defensa, Boyé le dejó retratado.

G. Quagliata (5): Ángel Pérez le ganó la espalda al minuto de partido para adelantar al Alavés. A partir de ahí, mejoró.

Marc Casadó (4): Lo intentó, pero no terminó de estar cómodo en la primera parte.

Riki Rodríguez (4): Más enfocado en el trabajo sin balón, aunque con poco resultado. El primer cambio de Hidalgo.

Mario Soriano (3): Muy poquito del centrocampista en Mendizorroza. Cometió penalti con la mano.

Luismi Cruz (4,5): Algún destello de calidad en campo rival y poco más.

Yeremay Hernández (3): Desaparecido.

Pierre-Emerick Aubameyang (5): Quiso ser generoso y regalarle el tanto a placer a Yeremay, pero Tenaglia desvió el pase y el balón se coló en la red. Sigue siendo diferencial.

Los cambios de Antonio Hidalgo en el Deportivo de A Coruña

Adama Traoré (6): Desbordó por fuera en varias ocasiones pero sus compañeros no aprovecharon sus centros.

José María Giménez (5): Combinó acciones importantes al corte para evitar goles rivales con un intento desesperado y sin acierto para evitar el 3-1.

L. Amatucci (4)

Bil Nsongo (4)

J. Asp Jensen (4)