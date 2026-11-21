Ángel Cotán 21 NOV 2026 - 13:24h.

El técnico germano responde antes de recibir al Villarreal

Novedades importantes desde la enfermería del Barcelona para el partido ante el Villarreal

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Hansi Flick compareció este sábado en sala de prensa. Tras un nuevo parón de selecciones, el técnico del FC Barcelona se enfrentó a las preguntas de los medios en la previa de la visita liguera del Villarreal CF. Además de brindar piropos al submarino amarillo, el preparador germano repasó la enfermería, fue cuestionado por las recientes declaraciones de Rodri Hernández e incluso habló del Real Madrid.

Las palabras de Hansi Flick antes del Barcelona - Villarreal

La defensa, en duda. "Estamos en un gran momento, pero yo tampoco sé con qué centrales jugaré. Christensen estaba en un buen momento y decidió no ir con su selección para acabar de recuperarse. Creo que estará fuera dos partidos. Cubarsí empezará mañana en el banquillo".

El compromiso de Lamine Yamal. "Estoy feliz que Lamine no fuese con la selección en el primer partido. Jugó contra Inglaterra y demostró que es un jugador increíble a un altísimo nivel".

Sin excusas ante el calendario. "Todos deben afrontar este calendario apretado. Somos el Barça y queremos ganarlo todo y deberemos gestionar bien los minutos. Esto pasa en todos los equipos. Al final, el equipo está centrado y en estos nueve partidos debemos estar preparados para jugar los próximos partidos. Tenemos que ir con cuidado con Cubarsí, Dani Olmo ha vuelto, siempre hablamos de cómo están los jugadores".

Un pequeño toque a Rodri tras sus declaraciones. "Cada día queremos ser mejores, jugar mejor, es lo que queremos para cada jugador, mejorar y mostrar nuestro potencial. Todos deben dar un poco más, incluso él. Para eso entrenamos y trabajamos cada día".

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'Pasa', de momento, del Real Madrid. "No me importa porque estamos tres puntos por encima. Madrid, Atlético y Betis también juegan de forma fantástica. También el Villarreal, que es un gran club con un técnico joven, pero increíble y con mucho futuro. El partido contra el Madrid es pasado y ahora solo nos fijamos en los tres puntos del Villarreal. Queremos defender nuestra posición. Nada más importa".