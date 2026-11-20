Joaquín Anduro 20 NOV 2026 - 16:43h.

Xavi Espart responde a la actualidad del Barça en el acto de su renovación

Lesión de Xavi Espart: parte médico y tiempo de baja con el Barcelona

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El FC Barcelona anunció el mes pasado la renovación de Xavi Espart, ya como miembro de pleno derecho del primer equipo, y este viernes se ha celebrado el acto oficial en el que el defensa ha hablado para los medios. El canterano culé, que se encuentra recuperándose de la lesión que aplazó este evento, ha hablado sobre su progresión y distintos temas, desde la polémica por las declaraciones de Rodri hasta la comparación de Hansi Flick con una leyenda como Philipp Lahm.

Desde el Spotify Camp Nou, el joven futbolista ha comparecido y ha agradecido que el técnico germano le haya dado la oportunidad de arrancar la temporada como titular: "Hansi es el míster, el que decide quién juega, y siempre he tenido la sensación de que me transmitía mucha confianza. Y creo que esa confianza que tiene en mí yo he sabido aprovecharla".

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Tal ha sido la admiración de Flick por Xavi Espart que le ha comparado con un lateral como Philipp Lahm por su estilo de juego y su capacidad de jugar tanto en el lateral como en el centro del campo: "En su momento, me sorprendió un poco pero al final me lo he tomado simplemente como un elogio, porque yo no quiero compararme ni mucho menos con Philipp Lahm, que ha hecho una carrera increíble y es una leyenda. Yo solo estoy empezando".

A pesar de todo, el barcelonés considera que aún tiene "mucho margen de mejora", especialmente en el aspecto defensivo: "Creo que tengo mucho margen de mejora. Soy un jugador al que le gusta ir mucho hacia adelante y, al final, esos duelos en los que hay defender en el área son situaciones difíciles donde muchas veces la experiencia también gana mucho peso. Esas son cosas que tengo que ir puliendo".

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Entre todas estas posiciones, Xavi Espart cree que "lo importante siempre es jugar" sin querer elegir una, aunque confiesa que se siente mejor partiendo desde banda izquierda: "Ahí me siento bastante cómodo para poder ir hacia dentro".

El defensor se encuentra lesionado del tobillo derecho y, aunque le queda en torno a un mes de baja, prefiere no ponerse plazos: "Las dos primeras semanas fueron jodidas, pero ahora me encuentro mucho mejor y tengo mejores sensaciones. Pero no quiero precipitarme, porque sé que es una lesión de la que te tienes que recuperar bien, y quiero volver igual o mejor de lo que estaba. Cuando me lesioné estaba en un buen momento, y eso también me ha dado la confianza de saber que puedo rendir".

Xavi Espart, del papel de su familia al sueño de la Champions

Xavi Espart destacó el papel de su familia en su progresión como futbolista: "Mis padres siempre han estado a mi lado apoyándome en todo. Y verlos aquí sintiéndose tan orgullosos de mí no tiene precio". Por ello, espera seguir muchos años en la disciplina azulgrana: "Desde pequeño, cuando venía a ver los partidos, siempre he soñado con este día. Era un objetivo, pero tampoco te lo puedes creer mucho. En casa tengo enmarcada la camiseta de mi debut y tocara supongo enmarcar esta también".

Por último, el joven jugador reconoció cuál es el principal objetivo que tiene de cara a su carrera: "Tener una foto levantando la Champions, un título muy esperado tanto para los culés como para nosotros". Además, respondió a las palabras de Rodri Hernández en las que el mediocentro reconoció que deben subir el nivel para terminar conquistando la Orejona:

"La Champions es un torneo muy competitivo y obviamente siempre podemos mejorar, pero creo que tenemos una mentalidad y un equipo que está muy enfocado, no solo en la Champions sino en el resto de competiciones. Intentaremos seguir mejorando, pero creo que con la actitud y las ganas que tenemos, iremos bien", explicó.