El Barcelona premia la progresión de Xavi Espart con una renovación a largo plazo

Pablo Sánchez 08 OCT 2026 - 21:07h.

Xavi Espart, la nueva solución del Barcelona en defensa desde La Masía

Protagonista en este inicio de temporada bajo las directrices de Hansi Flick

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A pocos días de volver a la competición doméstica, el Barcelona sigue dando pasos de futuro en sus oficinas con algunos jugadores de la casa. En este caso, la noticia más positiva del día en el cuadro blaugrana la ha protagonizado Xavi Espart. El club ha premiado su excelente progresión con una ampliación de contrato hasta 2030.

Xavi Espart jugará en el Barcelona, como mínimo, cuatro temporadas más. El club ha demostrado su confianza y la del cuerpo técnico que encabeza Hansi Flick con una renovación a largo plazo para un chico cuya madurez futbolística crece a pasos agigantados. El curso pasado lo terminó con bastante protagonismo y desde este verano se convirtió en una alternativa clara para el lateral derecho.

El comunicado del Barcelona

El FC Barcelona y el futbolista Xavi Espart han llegado a un acuerdo para la renovación de su contrato, que lo vinculará con el Club hasta el 30 de junio de 2030. En los próximos días, el Club y el jugador formalizarán este acuerdo en un acto en las oficinas del Club, que contará con la presencia del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta. Posteriormente a la firma, Xavi Espart atenderá a los medios de comunicación.

Xavi Espart, que llegó a La Masia en el verano de 2015, debutó con el primer equipo del FC Barcelona en marzo de 2026, bajo las órdenes de Hansi Flick. Lo hizo en St. James' Park, en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones entre el Newcastle y el conjunto culer.

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Después de participar en seis partidos durante la temporada 2025/26, comienza la 2026/27 en dinámica del primer equipo. Finalmente, el 27 de agosto, obtiene ficha del primer equipo. En el curso actual acumula cinco participaciones, en las que ha marcado un gol -el primero como culer- y ha repartido dos asistencias. En su palmarés cuenta con la Liga 2025/26.