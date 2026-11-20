Fran Fuentes 20 NOV 2026 - 08:37h.

"El avión es un poco el vestuario", entiende Josep Pedrerol sobre la presencia de acompañantes de algunos jugadores

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Nuevos problemas aparecen en el FC Barcelona. Y es que una información recientemente revelada en El Chiringuito ha expuesto el descontento de algunos miembros de la plantilla a que algunos jugadores viajen con sus familias en los desplazamientos del equipo. Una situación que ha servido como debate sobre qué significa el vestuario para unos y para otros futbolistas.

En este sentido, la información de Javi Miguel es que no todos están de acuerdo con que esto suceda: "A Flick yo no sé si le gusta. A alguna gente de dentro del vestuario, no tanto. Supongo que a Flick no tiene ningún problema, pero hay gente dentro del vestuario que preferiría que viajaran sólo los jugadores, que viajaran sólo los directivos y que viajara el presidente, evidentemente. Pero creen que la familia podría viajar en otro contexto con la gente en el vestuario, que sí que es lo mejor", relata el periodista en El Chiringuito.

"Yo he visto el otro día que estaba la novia de Lamine Yamal con él en el avión, me parece lo más bonito que hay", opina Josep Pedrerol. "Cuando pierde un equipo ya se busca todo, si viaja tu novia, si viaja tu mujer... Aquí no es ningún problema que viaje la familia", responde José Ramón Sandoval, de acuerdo con el presentador.

En este sentido, Alfredo Duro comenta que estas situaciones se han relajado mucho en los últimos años: "Pensamos que en ciertos sitios por ahí fuera la cosa es de una disciplina espartana rara. Hay un documental, uno de los muchos que circulan hoy día, de la etapa de Hansi Flick en el Bayern Múnich, cuando lo gana prácticamente todo, y hay mucha parte de ese documental que te descubre realmente un tipo que no es de este perfil germánico, rígido, prusiano... Y hay muchos momentos de ese documental que efectivamente familiares de los jugadores están ahí en la órbita del equipo, en partidos importantes", explica

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"¿La familia debe estar en el vestuario o no debe estar en el vestuario? Y el avión es un poco el vestuario", pregunta Josep Pedrerol. "Yo creo que hay entradores que deben ser más flexibles con dar más días libres, en una concentración pretemporada de 15 días en Los Ángeles, que tengan dos días para irse con la familia, o tres o diez. Pero creo que vestuario, avión y autobús son lugares sagrados para los jugadores en los que hacen piña", opina Edu Aguirre.

En este sentido, siente que el vestuario, el autobús, el avión del equipo... son zonas de integración dentro de la propia plantilla, no para que cada uno esté con su pareja o su familia: "Es que a lo mejor jugadores que no tienen tanta relación en el vestuario pueden hablar entre ellos. Y no ver a Fulanito, Menganito y la otra en una piñita. Y luego tal. Entonces yo creo que es... Mi mujer no viene aquí. O sea, el lugar de trabajo es sagrado", comenta Edu Aguirre. Una postura con la que está de acuerdo Cristina Cubero: "Si viniera su mujer, o si viniera mi marido, estaríamos pendientes de ellos en vez de estar pendientes de un compañero que igual un día tiene un mal día", reflexiona la periodista.

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