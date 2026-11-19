Tres bajas y cuatro buenas noticias de cara al regreso liguero

La afición del Barça da la razón a Rodri: "Estamos flojeando"

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Novedades importantes en la enfermería del FC Barcelona. Hansi Flick ha dirigido este jueves una sesión de entrenamiento en la que ya ha podido contar con los internacionales, poniendo el foco ya en el regreso liguero ante el Villarreal CF previsto para el próximo domingo por la tarde en el Camp Nou.

Un duelo en el que Flick podrá recuperar efectivos. Y es que tanto Pau Cubarsí como Jules Koundé han hecho este jueves parte del entrenamiento con el grupo, por lo que todo apunta a que estarán disponibles el próximo domingo. Aún tienen dos entrenamientos más por delante para incorporarse por completo a la dinámica grupal y confirmar su disponibilidad en el regreso a la competición doméstica.

Cubarsí sufrió una "sobrecarga en el músculo psoas ilíaco" en el último partido de España ante Inglaterra, disputado en el Metropolitano. Tuvo que ser sustituido al descanso y, tras someterse a pruebas, el Barça no se atrevió a confirmar su disponibilidad ante el Villarreal, aunque todo apunta a que sí llegará a tiempo.

En cuanto a Koundé, lleva un mes apartado de los terrenos de juego debido a un esguince de tobillo. El galo, que no se marchó con su selección durante el parón, ha aprovechado estas dos semanas para terminar de superar su lesión y también podría tener minutos el próximo domingo.

El Barcelona, con tres bajas ante el Villarreal

Además, Dani Olmo ha dejado atrás su lesión muscular en el aductor, mientras que Frenkie de Jong también ha superado la sobrecarga que le obligó a abandonar la concentración de Países Bajos antes de tiempo. Los dos han trabajado con el grupo y, salvo contratiempo, estarán disponibles ante el Villarreal.

Por contra, Flick aún mantiene las bajas de Xavi Espart, Rodri Hernández y Roony Bardghji, descartados para el regreso liguero. Especialmente trascendental es la baja de Rodri, a quien no se les espera hasta los últimos días de noviembre o los primeros de diciembre.