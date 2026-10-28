El lateral del Barça sigue alargando su tiempo de baja

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El FC Barcelona ha regresado este miércoles a los entrenamientos. Tras dos días de descanso posteriores a la derrota en el Clásico, el equipo de Hansi Flick ha empezado a preparar el próximo duelo liguero, en el que recibirán al Deportivo Alavés el sábado en el Camp Nou. Lo han hecho, de momento, sin noticias positivas desde la enfermería, en la que sigue Jules Koundé.

El francés se lesionó el pasado 17 de octubre en la visita al Real Betis. El parte médico del Barça un día después fue bastante escueto: "Sufre un esguince en el tobillo izquierdo y será baja para el partido contra el PSG. La evolución de la lesión marcará su disponibilidad para el Clásico del domingo contra el Real Madrid".

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Koundé no sólo se perdió el duelo de París, sino que tampoco legó a tiempo para el Clásico. El caso es que una semana y media después sigue sin estar disponible, ya que este miércoles se ha ausentado en el regreso a los entrenamientos del Barça. De momento no está descartado para jugar ante el Alavés, pero si llega lo hará muy justo.

Jules Koundé y las bajas del Barcelona

Además, Hansi Flick tampoco ha podido contar este miércoles con Xavi Espart, Andreas Christensen, Eric García, Dani Olmo ni Roony Bardghji, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. Los únicos que tienen opciones de jugar el sábado en el Camp Nou son Eric y el mencionado Koundé.

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El Barcelona aún tiene por delante dos sesiones de entrenamientos, el jueves y el viernes, antes de recibir al Alavés. Así pues, tanto Eric como Koundé seguirán apurando plazos con el objetivo de reforzar a una línea defensiva lastrada por las lesiones, ya que Flick únicamente cuenta con cuatro defensores sanos en estos momentos: Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín y Balde.