Redacción ElDesmarque 19 NOV 2026 - 11:51h.

El FC Barcelona busca un sustituto a Alejandro Balde

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El FC Barcelona ya tiene claras sus estrategias para el mercado de fichajes. Durante los últimos días entró en escena el interés del equipo blaugrana por Lisandro Martínez, actual jugador del Manchester United. Ahora, Pedro Bravo ha desvelado en El Chiringuito la conversación que ha tenido con Deco, director deportivo del Barça, acerca de los próximos movimientos entorno a este fichaje.

“Lisandro no le gusta ni a Deco ni a Flick”, ha explicado Pedro Bravo. Con la actual situación de Balde y su posible salida, el conjunto blaugrana está en busca de un central zurdo. Al jugador argentino le queda un año de contrato con los Red Devils, y con los problemas que tienen en Manchester, sería una buena opción para completar la defensa del equipo de Hansi Flick.

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La conversación telefónica, en exclusiva

Con todo, tanto al entrenador blaugrana como Deco no terminan de ver claro la incorporación de Lisandro. Según ha desvelado en exclusiva el agente español en El Chiringuito, les parece un buen jugador pero no les termina de encajar en la plantilla que buscan construir si quieren alcanzar algún título esta temporada. Pedro Bravo propuso al staff del FC Barcelona gestionar la operación, pero el argentino no termina de encajar en los planes de Hansi Flick.

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Otros nombres que se barajan son Natan, Nijstan, Gvardiol o Bastoni según desvelaba Jose Álvarez. Ahora, está por ver quien termina ocupando la defensa del equipo catalán, con la posible salida de Alejandro Balde y los movimientos que se produzcan en el mercado de fichajes invernal.

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