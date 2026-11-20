Fran Fuentes 20 NOV 2026 - 07:40h.

El periodista critica duramente el criterio de selección de jugadas polémicas para analizarlas en 'Tiempo de Revisión'

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José Ramón Sandoval acudió como invitado al Chiringuito del pasado jueves. El entrenador madrileño respondió a varias cuestiones peliagudas, como su relación con Miku en el Rayo Vallecano. También lo hizo sobre su asesoría al Comité Técnico de Árbitros, criticando la elección de jugadas de equipos menos populares para evitar entrar en conflictos.

María Trisac critica la elección de algunas de las jugadas del CTA y que no se elijan más jugadas de FC Barcelona y Real Madrid: "Yo entiendo algunas de las cosas que decidían ellos, pero hombre, el discurso de es que todos son importantes, te quiero decir, decirlo está muy bien. Todos son igual de importantes. Y por eso hay equipos que juegan determinado día y determinada hora, ¿por qué? Porque el dinero es el mismo, porque todos son igual de importantes. Venga ya, hombre, de verdad. Porque la audiencia es la misma, y todos son iguales", lamenta.

"¿Por qué tiene que ser peor el aficionado del Cádiz que el del Madrid? Tú acabas de decir que si no son todos importantes de cara a un comité de seleccionar jugadas, claro que son todos igual de importantes. Para El Chiringuito, seguramente no", le espeta Juanfe Sanz. "Lo que quiero decir es que esa frase tan manida de que son todos igual de importantes, si fuese verdad que abriríamos el programa hablando de él fue Labrada, del Alcorcón y no pasa eso. ¿Por qué no pasa eso? Porque hay una realidad que nos supera a todos", aclara Trisac.

En este sentido, Josep Pedrerol carga duramente contra las elecciones del entrenador madrileño, a quien acompañaba Fernando Morientes en la elección de las acciones: "Había jugadas que tratábamos aquí y que era muy importante que se aclarase igual parte de ellos. Y Sandoval y Morientes lo impedían. Lo impedían porque su criterio era 'vamos a aleccionar a la gente' de una manera que no llegaba a nadie. Y perdían la posibilidad de ejemplarizar, explicar las jugadas. En el debate nacional había 3 o 4 jugadas que permiten que sepamos más con jugadas clave. Y para hacer... ¿Qué te vas a vender LALIGA? El mundo va con el Barça y el Madrid. Seamos sinceros. El Barça y el Madrid. Un penalti, una mano de Barça y Madrid tiene más influencia que una de Osasuna. Aunque a Osasuna le queremos y respetamos. Pues ellos, para no mojarse y no aparecer en Real Madrid TV, a lo mejor la evitaban", señala el periodista.

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