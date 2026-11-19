Alberto Cercós García 19 NOV 2026 - 09:11h.

La opinión de la gente en Bilbao es clara, y la gran mayoría ve con buenos ojos que la Euskal Selekzioa de un paso más

Álvaro Cervera, indignado con la reacción de Gerard Piqué: "¿No puedo tener una opinión?"

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El Euskal Selekzioa-Venezuela disputado en San Mamés sigue dejando cola. El cántico de 'español el que no bote' y la reacción de algunos futbolistas al escucharlo han abierto un debate que va mucho más allá de lo sucedido sobre el césped. En 'El Chiringuito' han salido a las calles de Bilbao para conocer la opinión de los aficionados, con una cuestión de fondo que también ha ganado protagonismo: ¿debe Euskadi dar el paso definitivo y convertirse en una selección oficial? La respuesta mayoritaria entre los entrevistados apunta a que sí, aunque con diferentes matices.

La opinión de los aficionados en Bilbao

"Estoy a favor, me gustaría que fuera oficial, aunque creo que es muy complicado", explica uno de los aficionados. Otro considera que Euskadi tiene argumentos deportivos suficientes para dar ese salto: "Tenemos gente y equipo como para tener una buena selección". También hay quien reclama el derecho a competir contra cualquier rival y pone como ejemplo el modelo británico: "¿Por qué a España no? Si en Euskadi somos de Euskadi, queremos que sea de Euskadi". Gales, Escocia e Inglaterra aparecen como referencias en una reivindicación que convive, eso sí, con opiniones contrarias. "A mí personalmente me gusta más la unión de toda España, pero entiendo también a la gente que quiere su independencia", reconoce otro entrevistado. Un reflejo de los diferentes sentimientos que conviven en Bilbao.

La otra gran cuestión era el polémico cántico y la reacción de algunos jugadores al escucharlo. Y tampoco aquí hubo unanimidad. "Se lo podrían haber ahorrado un poco", apunta uno de los encuestados, mientras otro resta dramatismo a lo sucedido: "Aquí somos españoles, somos euskaldunes, nos sentimos bien de las dos maneras y cada uno es libre de ejercer la libertad de expresión". También hubo quien lo calificó de "mal gusto", aunque defendió que cada uno pueda decir lo que quiera sin ofender a los demás. Diferentes sensibilidades para una polémica que sigue dando mucho que hablar.