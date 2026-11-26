Real Madrid y Barça quedarían en el top 8, mientras que Betis, Atlético y Villarreal disputarían el playoff

Cómo funcionan los cruces de Champions League: playoff, octavos y cuadro completo de emparejamientos

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La predicción de la Champions League, según el Big Data. Como suele ser habitual después de cada jornada en la máxima competición europea, Driblab ha elaborado su predicción final sobre la clasificación del torneo y, a su vez, los posibles cruces tanto en el playoff de dieciseisavos como en los octavos de final.

Según esta predicción, sólo dos españoles quedarán entre los ocho primeros y accederán directamente a octavos: el Real Madrid como líder y el FC Barcelona como tercer clasificado. Tanto los blancos como los azulgranas lo tienen vienen encarrilado gracias a sus últimas victorias. Junto a ellos estarían el PSG, el Liverpool, el Manchester City, el Arsenal, el Como y el Bayern. El límite de puntos para alcanzar ese top 8 rondaría los 15 puntos, una cifra muy similar a la de años anteriores.

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Por contra, la predicción de Driblab rebaja las opciones del Real Betis, al que coloca en 11ª posición debido a su calendario, ya que le queda medirse a Como, Arsenal y Bayern.

El Atlético de Madrid acabaría en 16ª posición con casi 12 puntos y el Villarreal entraría en el playoff al límite, pues Driblab le coloca en 24ª posición con 10,5 puntos. Es decir, que los dos tendrán que sufrir en este tramo final si quieren disputar el playoff. Equipos como el Nápoles, el PSV o el Lille están llamados a pelear hasta el final por entrar en las rondas eliminatorias.

Los cruces de playoff y octavos de Champions League, según el Big Data

Si nos atenemos a esta predicción, podríamos elaborar también los cruces de las dos primeras rondas eliminatorias y, prácticamente, todo el cuadro de la Champions.

Si el Betis acaba 11º, se mediría en el playoff al 21º o al 22º, que serían en esta tabla el Bodo/Glimt y la Roma, con la vuelta en casa. Y si llegara a octavos, se cruzaría con el 5º o el 6º, que sería el City o el Arsenal, ya con la vuelta a domicilio.

Si el Atlético acaba 16º, se mediría en el playoff al 17º o 18º, que serían el Fenerbahce y el Oporto, con la vuelta en casa. Y si llegara a octavos, se cruzaría con 1º o 2º, que serían Real Madrid o PSG.

Si el Villarreal acaba 24º, se mediría en el playoff al 9º o 10º, que serían el Dortmund o el Inter. Y si pasara a la siguiente ronda, sus posibles rivales serían el 7º o el 8º, el Como o el Bayern.

El Real Madrid, si queda 1º, tendría siempre el factor a favor y se mediría en octavos a 15º, 16º, 17º o 18º, que serían Sporting, Atlético, Fenerbahce u Oporto.

Y en cuanto al Barça, si quedara 3º, se mediría directamente en octavos al 13º, 14º, 19º o 20º, que serían Brujas, Galatasaray, Leipgiz o Stuttgart.