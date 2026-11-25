María Trigo 25 NOV 2026 - 23:25h.

El centrocampista del Barcelona deja claro que tiene mucha confianza en sí mismo

Así están los cruces de playoff, octavos y posibles rivales de Champions League tras la jornada 5

Compartir







Con muchas rotaciones y sin muchos alardes, ganó y goleó el FC Barcelona al novato Sabah (1-4). Un resultado abultado fruto de la buena segunda parte que jugó, pues la primera dejó mucho que desear. Gavi, uno de los titulares en el Estadio Olímpico de Bakú, analizó ante los medios de comunicación la victoria y la consecución de tres puntos más que le consolidan a su equipo entre los ocho primeros de la Champions League.

Y allí, Havi dejó unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie, por los elogios que se ha hecho así mismo: "Considero que mi mentalidad es única, está feo que lo diga yo, pero es la verdad. Si no lo pienso yo, ¿quién lo va a pensar de mí? Considero que, a pesar de lesiones graves que he tenido y que he tenido años difíciles anteriormente, cuando llegué a la Masía estaba solo y tampoco era fácil. Siempre he salido yo por mí mismo y gracias a mi familia también. Como te digo, al final cada jugador es importante, cada uno tiene que tener las cosas claras y yo me considero un jugador importante pese a tener menos minutos o más minutos, al final cada uno tiene que tener las cosas claras y aportar al equipo siempre".

Más de Gavi

Además de valorar los minutos que le está dando Hansi Flick esta temporada, el futbolista culé valoró así el encuentro: "Es un paso importante. Hoy no era fácil por el viaje que hemos hecho, el frío que hacía y el campo que no estaba muy bien, estaba un poco seco. hay que acostumbrarse a esto. Esto es fútbol y nunca es una excusa. Hemos hecho un gran partido, de menos a más. Al principio nos ha costado un poco, pero luego hemos cogido más ritmo y hemos ganado".