Manuel Carrasco rememora sus inicios en el Teatro Lope de Vega y amenaza con volver: "Ve buscándome fecha"
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Manuel Carrasco fue una de las grandes sorpresas de la IV Gala Desmarcadas 2026. El cantante onubense estuvo presente vía online y rememoró sus inicios en la música y en el Teatro Lope de Vega, escenario de este evento, de la mano de Fede Quintero. Incluso se atrevió a bromear sobre una posible vuelta a estas tablas.
"De alguna manera fue la puerta que abrió uno de mis grandes sueños. Al igual que Fede soñó con ElDesmarque desde un rinconcito de su ser, fue creciendo y se hizo realidad, a mí me une a él que él abrió esa puerta a ese sueño mío abriendo las puertas de este teatro en una ciudad a la que quiero tanto pero donde me costaba muchísimo cantar en mis comienzos. Estaré eternamente siempre agradecido a esa persona. Ve buscándome la fecha ya tu que tienes mano", dijo entre risas.
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En el vídeo superior puedes ver sus palabras al completo en la IV Gala Desmarcadas 2026.