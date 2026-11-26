Ángel Cotán 26 NOV 2026 - 20:23h.

La nadadora olímpica, presente junto a un importante de mujeres deportistas

Las grandes figuras del deporte femenino se reúnen en la IV Gala de Premios Desmarcadas

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Ona Carbonell es ya una Desmarcada más. La nadadora recibe este jueves el reconocimiento de ElDesmarque tras una carrera repleta de éxitos y un recorrido profesional que alargó durante 18 años. Confirmada su retirada en el pasado mayo de 2023, la barcelonesa continúa siendo todo un espejo para las nuevas generaciones de nadadoras.

Antes de recoger el premio, Ona Carbonell atendió a este periódico en el streaming de la IV Gala de Premios Desmarcadas.

Ona Carbonell y un discurso repleto de valores en la IV Gala de Premios Desmarcadas

Trayectoria: "Londres 2012 fue un momento mágico, el Mundial en Barcelona con siete medallas. Lo bonito es el camino, la convivencia. ese esfuerzo constante, todos esos valores que nos da el deporte y que son necesarios para la vida".

Compaginar tu gran pasión con la maternidad: "Yo di a luz en agosto y en septiembre ya estaba entrenando, a los cuatro meses me clasifiqué para los Juegos. Me dí cuenta de que la conciliación en el deporte tiene mucho recorrido aún. Ahí empezó mi lucha para que fuese más real, haya más ayuda, más técnicos profesionales específicos en las etapas de pre y postparto. Hay muchas cosas por hacer pero hemos mejorado. Cuando uno lo vive en primera persona te das cuenta que aún existen demasiadas adversidades".

Selección Española de Natación Artística: "Está en un gran momento. Es muy bonito ver al equipo y darse cuenta de que se pueden conseguir máximos resultados y excelencia deportiva y estar cuidados y cuidar la parte mental del deportista que es tan importante".