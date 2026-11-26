Fran Fuentes 26 NOV 2026 - 07:59h.

Estas son todas las mujeres que han recibido una distinción desde la creación de los premios en 2023

Las grandes figuras del deporte femenino se reúnen en la IV Gala de Premios Desmarcadas

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La IV Gala Desmarcadas ya cuenta las horas para levantar el telón. Este 26 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, el Teatro Lope de Vega de Sevilla se convertirá en el punto de encuentro de grandes referentes del deporte femenino en esta cuarta entrega de premios. Una velada que arrancará con la tradicional alfombra roja y que volverá a poner el foco en mujeres cuyas carreras, éxitos y experiencias merecen un reconocimiento especial. ElDesmarque celebra así una nueva edición de unos premios que, desde su nacimiento, han servido para visibilizar el talento, la dedicación y la capacidad de superación de deportistas de distintas generaciones y disciplinas. Una historia que ya cuenta con tres capítulos repletos de nombres ilustres.

En estos años, la Gala Desmarcadas ha reunido a campeonas olímpicas, referentes internacionales, profesionales de la comunicación y deportistas que han abierto camino en sus respectivas modalidades. Todas ellas forman parte de un palmarés que seguirá creciendo en esta cuarta edición, dando continuidad a una iniciativa que celebra el deporte femenino y a sus grandes protagonistas.

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Las premiadas de la I Gala Desmarcadas

El camino comenzó en 2023, cuando Sevilla acogió la primera Gala Desmarcadas. Aquella cita inaugural dejó un palmarés de auténtico lujo, con nueve reconocimientos que abarcaron distintas disciplinas y trayectorias. Blanca Manchón, referente del windsurf, la alpinista Lina Quesada, la exfutbolista y entrenadora Pilar Vargas, la kitesurfista Gisela Pulido, la Selección Española Femenina de Fútbol, la piragüista Teresa Portela, Elisa Aguilar, histórica jugadora de baloncesto y actual presidenta de la Federación Española de Baloncesto, la karateca Sandra Sánchez y la triatleta paralímpica Eva Moral fueron las primeras protagonistas de una gala que sentó las bases de esta celebración.

La II Gala Desmarcadas, una nueva noche para el recuerdo

En 2024 llegó el turno de la segunda edición, que volvió a convertir la Gala Desmarcadas en una celebración del talento y los logros de las mujeres en el deporte. Nueve nuevas protagonistas recibieron el reconocimiento de ElDesmarque: la saltadora olímpica Niurka Montalvo, la extenista Arantxa Sánchez Vicario, la periodista deportiva Mónica Marchante, la campeona olímpica de marcha María Pérez, la exgimnasta Almudena Cid, la atleta paralímpica Elena Congost, la Selección Española de natación artística, la Selección Española de waterpolo y la extenista Anabel Medina. Un nuevo elenco de premiadas que dejó patente la enorme diversidad de historias y disciplinas que merecen ocupar un lugar destacado en el deporte femenino.

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La III Gala Desmarcadas mantiene el listón

La tercera entrega, celebrada en 2025 en el Cartuja Center CITE de Sevilla, mantuvo el nivel de sus predecesoras con ocho reconocimientos a figuras de primer nivel. La campeona olímpica de bádminton Carolina Marín, la nadadora Mireia Belmonte, la campeona mundial de natación artística Iris Tió, la exatleta Ruth Beitia, la regatista Marina Alabau, la atleta paralímpica Desiré Vila, la periodista María Escario y Verdeliss fueron las protagonistas de una nueva velada cargada de emoción. Un grupo de mujeres con historias muy diferentes, pero unidas por sus logros, su esfuerzo y su contribución a dar visibilidad al deporte femenino.