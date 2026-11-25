Nacho Delgado 25 NOV 2026 - 13:35h.

Marina Alabau dejó su sello en windsurf y se hizo con el oro olímpico en Londres 2012

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La vela puede entenderse como un sinónimo de éxito en el deporte español. Y dentro del imaginario de estrellas de esta disciplina en nuestro país refulge con luz propia el nombre de Marina Alabau, la responsable de llevar una modalidad como el windsurf a su cénit. El verano de 2012, la bahía de Weymouth, donde la sevillana ya se había proclamado campeona del mundo en 2009, la vio proclamarse nada menos que campeona olímpica de la clase RS:X, marcando el colofón de una senda deportiva increíble barnizada por otras dos participaciones olímpicas (4ª en Pekín 2008 y 5ª en Río de Janeiro 2016).

Cinco medallas en el Mundial y seis en el Europeo de esa misma clase, y un oro más en el Mundial de RS:One respaldan también, junto a otros muchos títulos nacionales e internacionales, una carrera de leyenda que empezó en Isla Canela. Allí, en aguas onubenses y con sólo seis añitos, hizo un curso con sus primos que le cambió la vida. Probó volar sobre las olas y ya no quiso nunca bajarse de ellas. Sus padres lo hicieron posible inscribiéndola en el Náutico Sevilla, lugar de formación y crecimiento desde donde con 16 años ya dio el salto al equipo olímpico español.

Casi veinte años formó parte de él, soportando la presión y navegando sus sueños. Se tuvo que acostumbrar a vivir entre la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe y la gaditana de El Puerto de Santa María mientras su pasión cogía vuelo. Mereció la pena recorrer ese camino en el que se repartió títulos y éxitos con otra sevillana, Blanca Manchón. Como su inseparable compañera Blanca, Marina Alabau tuvo que superar un golpe emocional durísimo con la muerte de Kim Lythgoe, su entrenador olímpico y una figura clave en el impulso de su carrera internacional dentro de la clase RS:X.

Las dificultades y el incansable trabajo en el mar forjaron su carácter ganador, el mismo que le hizo volver a unos Juegos Olímpicos en 2016 al máximo nivel tras el paréntesis del embarazo y nacimiento de su hija. Y también el que le hizo luchar por la igualdad entre hombres y mujeres en el deporte, acabando por hacerla retirarse al no recibir el mismo apoyo del mundo olímpico que la categoría masculina.

En 2021 puso fin a una carrera mítica y el mar se quedó con su corazón, hasta el punto de que se trasladó a vivir a la también gaditana localidad de Tarifa. Sigue surcando ese mar de su vida casi todos los días, además junto a su hija, compatibilizando poder apurar esa gran pasión con su actividad profesional. Marina Alabau mantiene una fuerte vinculación con el deporte y su legado continúa inspirando a las nuevas generaciones, símbolo de constancia, talento y capacidad de superación.

En ElDesmarque hemos querido homenajearla como se merece en la IV Gala de las Desmarcadas, que contará con el inestimable respaldo de patrocinadores como la Fundación Cajasol, Iberdrola, Reale y Alcampo.