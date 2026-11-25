Nacho Delgado 25 NOV 2026 - 12:35h.

Laia Sanz ha conseguido hacerse un hueco y una gran trayectoria en un mundo de hombres

Compartir







Laia Sanz lleva toda su vida montando en moto, ahora también en coches, pero cabría perfectamente imaginársela montada en una cuádriga con un escudo y una espada. Porque esta barcelonesa de Corbera de Llobregat es una auténtica gladiadora del deporte. Su trayectoria deportiva acumula tantos títulos y éxitos como lucha. Si hasta hace poco practicar deporte profesional constituía una lucha épica para cualquier mujer, para Laia lo ha sido aún más, por todas las barreras que ha tenido que superar.

Las que le imponía un deporte tradicionalmente muy vinculado al género masculino y las que la vida le ha plantado en forma de enfermedades. Nadie le ha regalado nada en un mundo de hombres y quizá por eso considera que “la resiliencia me define”. En un mal momento por una lesión de rodilla, su padre le regaló una pulsera con el lema ‘Quien tiene la voluntad tiene la fuerza’ y lo hizo suyo para siempre hasta el punto de que da título al libro de su vida.

Laia Sanz no se conforma y quiere más

Laia Sanz es toda una referencia del motor nacional e internacional y, más concretamente, del Rally Dakar. La piloto catalana logró acabar de manera consecutiva sus primeras 14 participaciones y es la única española en haberlo logrado. Se ha llevado la victoria femenina sobre dos ruedas en sus 11 presencias y en 2015 incluso se coló en el Top 10 de la general de motos con un histórico noveno puesto. Su palmarés incluye también nada menos que 14 mundiales de Trial femenino y seis mundiales de Enduro.

Con 15 participaciones en el Dakar, en 2022 debutó en coches y en 2024 logró una meritoria 15ª posición en la general. El rally mundial por antonomasia le ha deparado todo tipo de vicisitudes, que ha superado con una tenacidad encomiable. Desde haber soportado en un mismo día temperaturas de -5 y 52 grados hasta haber corrido pinchándose antibióticos.

Y no sólo ha sufrido en el Dakar, ya que se arrancó un dedo del pie en una carrera de enduro mientras se jugaba su primer título mundial. Nada de eso ha podido frenar a esta enamorada del deporte del motor que con sólo cuatro años ya había aprendido por su cuenta a montar en moto y que con siete ya había corrido su primera carrera sobre las dos ruedas. A los 11 años logró su primera victoria compitiendo en una categoría masculina con una moto de 80 cc y al año siguiente ganó la primera edición del Campeonato de Europa de Trial Femenino.

Y ni siquiera la salud pudo frenarla tampoco. Estuvo tres años sin poder competir al contraer sucesivamente mononucleosis, la fiebre Q y la enfermedad de Lime. Llegó a temer no ya por su carrera, sino por poder vivir con normalidad, pero se repuso y luego pudo pilotar en la categoría Extreme junto a Carlos Sainz padre, de quien aprendió mucho para seguir logrando hitos en su carrera. Como igualar cada vez más las diferencias respecto a la categoría masculina.

La pasada edición del Dakar vivió por primera la dureza de tener que abandonar un Dakar en la primera semana, pero aprovechó la situación para salir reforzada. En la edición que se inicia en apenas un mes estrenará el proyecto de la marca española Ebro con un 4x4 T1+ de la máxima categoría, el Ebro Audax Motorsport. Laia Sanz tiene cuerda para rato y su resiliencia augura aún más éxitos en una trayectoria deportiva que parece no tener techo.

En ElDesmarque hemos querido homenajearla como se merece en la IV Gala de las Desmarcadas, que contará con el inestimable respaldo de patrocinadores como la Fundación Cajasol, Iberdrola, Reale y Alcampo.