Nacho Delgado 25 NOV 2026 - 11:55h.

Vikika Costa acumula casi dos millones de seguidores en redes sociales

Divulga contenido relacionado con el fitness y la importancia de llevar una vida saludable

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El deporte no sólo implica competir, sino que resulta básico para la salud. De ello tuvo conciencia muy pronto Verónica Costa, más conocida como Vikika Costa, una alicantina que se ha convertido en uno de los referentes mundiales del fitness. Desde muy pequeña entendió de manera literal la frase “el deporte es vida”, consagrando toda una trayectoria profesional a luchar contra sus estragos a través del deporte.

En ElDesmarque hemos querido homenajearla como se merece en la IV Gala de las Desmarcadas, que contará con el inestimable respaldo de patrocinadores como la Fundación Cajasol, Iberdrola, Reale y Alcampo.

Esta influencer deportiva acumula casi dos millones de seguidores en redes sociales, entre ellos muchísimas mujeres a las que ha concienciado de la importancia de trabajar el físico para mejorar el día a día de la vida. Una emperadora del fitness pionera en mostrar entrenamientos al tiempo que lucha contra muchos mitos, como el de que la mujer toma forma de hombre si entrena la fuerza.

Con sólo 14 años empezó a ir al gimnasio con la autorización de sus padres, trabajando con pesas, algo que aún era casi un tabú para las mujeres. Soñaba con contarle al mundo los beneficios de un estilo de vida saludable y sus conocimientos sobre nutrición hasta entonces adquiridos de forma autodidacta. A partir de ahí, con apenas 20 años, empezó a compaginar sus estudios de administración de empresas e ingeniería de la nutrición con la divulgación en redes sociales.

Fue el comienzo de una carrera meteórica. Cofundó en 2020 junto a su pareja, Javier Menéndez, la plataforma de entrenamiento online ‘Entrena Virtual’, así como su empresa, Vikika Team, dedicada a los asesoramientos personalizados de alimentación y entrenamientos online ideados por nutricionistas y entrenadores personales. Su objetivo no es otro que mejorar las vidas de las personas a través de la alimentación, la capacitación y la psicología.

Vikika apuesta especialmente por el ejercicio de fuerza, que ha demostrado que ayuda a prevenir enfermedades, además de mejorar la salud ósea, prevenir la osteoporosis, reducir la grasa corporal y mejorar la salud mental, entre otras virtudes. Millones de personas se apoyan cada día en ella para mejorar su calidad de vida, promoviendo el deporte como eje.