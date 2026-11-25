Nacho Delgado 25 NOV 2026 - 13:53h.

El Fundación Cajasol Andalucía es referente del voleibol sevillano e hizo historia la pasada temporada al conquistar la Liga Iberdrola y la Copa de la Reina

El Esquimo combina la excelencia deportiva con la promoción del talento femenino, la inclusión y la igualdad a través del deporte

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El voleibol en Sevilla tiene dos nombres propios: Dos Hermanas y Esquimo. Fundidos en uno, y con la inestimable colaboración del patrocinio de la Fundación Cajasol, el referente del voleibol hispalense ha ido creciendo hasta hacerse mayor a lo grande. Hasta que ese nombre ya haya rebasado fronteras y lucido en lo más alto del vóley nacional, merced al monumental éxito de la pasada temporada, cuando el Fundación Cajasol Andalucía hizo doblete ganando los títulos de la Liga Iberdrola y la Copa de la Reina.

Es alcanzar lo máximo, la consecución de un reto imperial que durante años ha sido el sueño de una entidad con más de cuarenta temporadas de historia. Desde 1982 el Esquimo lucha cada día como club no sólo por competir en la pista, sino también por promover los mejores valores, los del deporte y los que a través de él se pueden lograr en la vida. Y desde la pasada década lo ha articulado de una forma especialmente visible gracias al equipo femenino, que el pasado 3 de mayo de 2026 hizo historia completando el doblete con el título liguero ante un rival que le cuadriplica a priori en potencial.

No puede haber mejor guinda al pastel de trabajo, esfuerzo y promoción del deporte de una institución que presume de ser mucho más que un club. Porque hablamos de una familia cada vez más grande de apasionados por el voleibol que pelean por la excelencia competitiva y el desarrollo del talento, mientras se enarbolan valores que van muchísimo más allá de la cancha.

De ello dan fe y por ello trabajan los casi 400 jugadores adscritos al club, que tiene hasta veinte equipos compitiendo, pero no sólo se queda ahí. Porque no es sólo fomentar el deporte, sino también utilizarlo como vehículo para articular programas inclusivos que lo acerquen a cada persona en tanto se contribuye a la salud de la comunidad.

Las chicas que entrena Ricardo Torronteras constituyen la punta de un bonito iceberg de deporte y valores. Supercampeonas que siguen brillando en la Liga Iberdrola y, por primera vez en la historia, en la CEV Champions League Femenina. Y un escaparate único para cientos de niñas y niños que quieren alcanzar esos mismos éxitos. El Fundación Cajasol Andalucía es la locomotora de un maravilloso tren que reúne a la perfección todos los valores que sustentan la Gala Desmarcadas. Una prueba inequívoca de la evolución del papel de la mujer en el deporte y el ejemplo a seguir para sostener la lucha por la igualdad a través del propio deporte.

En ElDesmarque hemos querido homenajearla como se merece en la IV Gala de las Desmarcadas, que contará con el inestimable respaldo de patrocinadores como la Fundación Cajasol, Iberdrola, Reale y Alcampo.