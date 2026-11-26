Laura Gallego abre con 'Como una Ola', todo un homenaje a Rocío Jurado, la IV Gala Desmarcadas
El Teatro Lope de Vega acoge la cuarta edición de los premios al deporte femenino
Las grandes figuras del deporte femenino se reúnen en la IV Gala de Premios Desmarcadas
La IV Gala Desmarcadas 2026 ha arrancado de una manera inigualable. El gran homenaje al deporte femenino que realiza anualmente ElDesmarque ha comenzado con todo un recuerdo a ‘La más grande’, una mujer con toda la fuerza del mundo como Rocío Jurado en la voz de otra con una personalidad inigualable como Laura Gallego.
La jerezana ha dado el pistoletazo de salida a lo que acabaría sucediendo después en el flamante Teatro Lope de Vega de Sevilla con una interpretación que ha puesto los pelos de punta a los asistentes.