Fran Fuentes 26 NOV 2026 - 20:41h.

"Mi misión ha sido comunicar y ayudar a las personas a transformar sus vidas", explica

El Teatro Lope de Vega, escenario de lujo este jueves para la IV Gala Desmarcadas de ElDesmarque y Mediaset

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Vikika Costa ha sido una de las galardonadas en esta IV Gala Desmarcadas 2026. La atleta y divulgadora se ha mostrado muy feliz por el reconocimiento que ha recibido esta noche en la que ElDesmarque y Mediaset España homenajea al deporte femenino y que tendrá lugar en el Teatro Lope de Vega de Sevilla.. En la previa, la alicantina ha pasado por el directo de la alfombra roja y, muy sonriente, ha agradecido la invitación y la distinción por parte de esta casa.

En este sentido, Vikika ha reconocido que hacer de su pasión su profesión le ha aportado mucho a nivel personal: "Sí, en realidad esto nació hace muchos años cuando nadie tenía Instagram. a mí me encantaba comunicar, enseñar lo que iba aprendiendo en el mundo de la nutrición y me gustaba la cocina. Toda esa combinación me gustaba compartirla y empecé a ver que ayudaba a mucha gente. a partir de ahí mi misión ha sido comunicar y ayudar a las personas a transformar sus vidas. A través de esa misión han surgido diferentes iniciativas como Vikika Team o Grow Nutrition. A raíz de esas iniciativas puedo darle herramientas a la gente para cuidarse y que sus vidas sean más fáciles", explica.

Y es que, después de tantos años, la atleta ha conseguido un altavoz que llega a cientos de miles de personas: "Sí, según he ido creciendo y he ido teniendo cada vez más seguidores, la presión aumenta. no es cada vez más fácil. Aquello que haces intentas hacerlo mejor para no ser solamente una consejera sino un ejemplo de buen hacer. Siempre ser excelente, intento serlo en todo lo que hago en todo lo que tiene que ver con la salud y con mi trabajo. Es una responsabilidad muy grande, pero yo encantada de aceptarla y de subir el nivel a lo más alto"., reconoce.

Por último, Vikika Costa quiere romper el tabú de que el entrenamiento de fuerza no es para las mujeres: "No, no, hay que hacer todos los grupos musculares para una buena rutina de fuerza. Especialmente las mujeres necesitan entrenar fuerza porque tiene muchísimos beneficios a nivel metabólico, a nivel huesos, salud... todo, para pasar una buena menopausia... tener masa muscular nos cambia la vida. Es un seguro de vida. la única manera es hacer entrenamiento de fuerza, una rutina de varios días a la semana para poder entrenar todo el cuerpo y a ponerse a tope", sentencia.