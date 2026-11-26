Pablo Sánchez 26 NOV 2026 - 20:57h.

Todas las premiadas en las en las anteriores tres galas Desmarcadas

Uno de los patrocinadores principales del evento

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Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, tomó la palabra ante las cámaras de ElDesmarque para valorar esta VI Gala Desmarcadas 2026. Uno de los patrocinadores del evento dejó sus palabras al entrar en el Teatro Lope de Vega, brillante escenario de esta gala anual. Una participación importante, especialmente teniendo en cuenta el galardón al equipo Fundación Cajasol Sevilla de voleibol femenino.

Las declaraciones de Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol

En este sentido, la Fundación Cajasol ha estado muy vinculada a la ciudad de Sevilla, pero van más allá: "En Sevilla y más allá de Sevilla. Estamos por toda Andalucía apoyando al deporte, especialmente al deporte femenino. Llevamos ya muchos años, pero ahora hemos dado un paso más allá y estamos patrocinando a muchos equipos: voleibol, rugby, baloncesto, baloncesto femenino, fútbol sala, etcétera", explica Antonio Pulido.

Una campaña que les satisface mucho a nivel de valores: "Estamos muy orgullosos de seguir en esta línea del fomento del deporte. El fomento del deporte son valores, fundamentalmente. Hay que transmitirles no solo la competición, sino los valores que transmite el deporte. Compañerismo, trabajo en equipo y todo eso. Y hacerlo, fundamentalmente, enfocado a los más jóvenes. Esa es nuestra y por eso lo hacemos", comenta.

Y es que el apoyo al deporte por parte de la Fundación Cajasol va cada vez más allá: "Efectivamente, siempre hemos estad en general con el deporte. El deporte ha sido muy masculino siempre, pero hoy hay que abrirse. La Fundación Cajasol siempre se ha abierto bastante, tanto a lo que es el apoyo al deporte femenino como al deporte inclusivo, de inclusión. Son, dentro del deporte, los dos sectores que han sido la hermana pobre. Yo creo que necesitan un empujón mayor que el resto, que ya venían con una sinergia y una inercia más importante anteriormente", reflexiona.

Del mismo modo, confían en la práctica deportiva como un vehículo para la igualdad: "Por supuesto, lo comparto totalmente. Uno de los valores que se transmite en el deporte, y ahora con el deporte femenino, es que todos somos iguales. Nosotros no solo lo llevamos como filosofía en el deporte, sino como filosofía de todas las actividades que hace la Fundación Cajasol, no solo en Sevilla, sino en Andalucía y en toda España. Si esta gala sirve para eso, creo que estamos invirtiendo estupendamente", sentencia.