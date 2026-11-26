Fran Fuentes 26 NOV 2026 - 19:31h.

" En este club hemos trabajado muchísimo durante muchísimos años", explican en la alfombra roja de la gala

Todas las premiadas en las en las anteriores tres galas Desmarcadas

Compartir







El Fundación Cajasol Sevilla de voleibol ha sido reconocido en la IV Gala de Premios Desmarcadas 2026. En representación de todo el equipo han acudido las jugadoras Lucía Prol e Isabel 'Sasa' Barón, que han comparecido en la previa del evento, durante la alfombra roja. En este sentido, se han mostrado muy satisfechas y agradecidas por esta distinción, que premia los valores del deporte femenino.

En primer lugar, Lucía Prol se muestra orgullosa por los frutos que han dado el esfuerzo de las jugadoras y de todo el club: "Sí, la verdad es que es un año histórico para el club. Muchos años de trabajo. El año pasado se ha reflejado todo el trabajo de años atrás. Muy contentas de poder ser partícipes de ello", explica.

Un mérito y u esfuerzo con el que 'Sasa' está totalmente de acuerdo:" Siempre lo decimos, que este club siempre se ha considerado muy trabajador y luchador. En este club hemos trabajado muchísimo durante muchísimos años. Con grandes jugadoras que, con la ilusión que teníamos, se han conseguido los éxitos que hemos logrado el año pasado", siente.

En este sentido, Laura Prol reconoce que el patrocinio al club ha sido muy importante y les ha aportado mucha tranquilidad: "Damos las gracias a la Fundación Cajasol, porque nos ha dado un voto de confianza. Le hemos demostrado que podemos crecer y gracias por todo el apoyo que nos están dando, que hace mucha falta. Estamos muy agradecidas por ello", agradece.

Ahora, el club se marca objetivos muy ambiciosos para seguir haciendo historia: "La fase de Champions hace unas semanas y ya estamos elimninadas, pero ese regalo que conseguimos el año pasado lo disfrutamos mucho. Ahora estamos con la Challenge Cup. Estamos en ello, peleando por esos objetivos. En cuanto a la liga, es difícil igualar lo que hicimos el año pasado, pero los objetivos son los mismos. Tenemos muchas ganas y ojalá que se dé otro año. Y la Supercopa", afirma. Una ambición que comparte Laura Prol: "Tenemos en mente la Supercopa, el 19 de diciembre. Creo que sería un logro estupendo para rematar el 2026", sentencia.