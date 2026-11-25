Nacho Delgado 25 NOV 2026 - 13:15h.

Carolina Robles lleva desde los 7 años corriendo hacia el éxito

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Carolina Robles es toda una supercampeona saltando obstáculos. En las pistas de atletismo, campo a través y, sobre todo, en la vida. Nada ha sido fácil para ella en el deporte, donde, como en su vida, se ha convertido en un ejemplo de esfuerzo, superación y resiliencia. Se inició en el atletismo con sólo siete años y con diez ya ganaba en carreras populares tanto a las chicas como a los chicos. Durante veinte años se ha entrenado principalmente por las calles de su barrio, primero en El Trébol y luego en Montequinto. Allí empezó a correr ya en una escuela municipal y viendo cómo ganaba carreras engendró la primera visión de su sueño: correr algún día en unos Juegos Olímpicos.

Y lo cumplió, vaya si lo cumplió. Y a los 29 años, producto de una constancia sinigual. El éxito no le llegó precisamente por casualidad. Corriendo en el barrio o entre olivos, sus primeros resultados de nivel llegaron en la categoría sub-20, al proclamarse campeona de España de 3.000 metros al aire libre (2009 y 2010); y en la sub-23, con otro par de entorchados nacionales en 5.000 metros al aire libre (2011) y en 3.000 en pista cubierta (2012).

Tras probar en carreras de medio fondo como 800 y 1.500 metros, se focalizó en los 3.000 metros obstáculos y ahí llegaron grandes marcar y un subcampeonato de España que le dio el billete para Tokio 2021. Una caída causada por una compañera casi difumina su sueño, pero los jueces habilitaron su puesto en una final olímpica. Casi nada.

Tres títulos de campeona de España en 3.000 obstáculos y 10.000 metros ya dieron idea de su potencial y su versatilidad. Y diversas participaciones en Europeos y Mundiales también evidenciaron su progresión, que le dio otro billete olímpico para París 2024. Por el camino, dos títulos nacionales también de campo a través, disciplina en la que igualmente se colgó la plata europea por equipos con la selección española.

Su trayectoria ha ido paralelamente acumulando éxitos y ampliando las distancias. Se consolidó luego en las carreras de 5.000 y 10.000, para finalmente dar el salto a la maratón. Y ahí ha vuelto a demostrar que su capacidad y su tenacidad no tienen límites. Este pasado verano contribuyó decisivamente al bronce de España en la maratón por equipos del Europeo de Birmingham.

En unos días cumplirá los 35 años y quién sabe qué próximos retos materializará. Mientras tanto, lo que es seguro es que seguirá adiestrando a futuros atletas en la escuela de atletismo que tiene en Dos Hermanas con más de cien discípulos. Y que será Rey Mago en la ciudad nazarena. Y que seguirá preocupándose por los animales como le inculcó su madre. Como una luchadora empedernida que hace grande el deporte a cada zancada.

En ElDesmarque hemos querido homenajearla como se merece en la IV Gala de las Desmarcadas, que contará con el inestimable respaldo de patrocinadores como la Fundación Cajasol, Iberdrola, Reale y Alcampo.