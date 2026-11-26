Alberto Cercós García 26 NOV 2026 - 20:38h.

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Laia Sanz es una de las grandes referentes del deporte femenino español y una auténtica pionera del mundo del motor. La piloto catalana ha sido una de las protagonistas de la IV Gala Desmarcadas, celebrada en Sevilla, donde ha recibido un reconocimiento a una trayectoria repleta de éxitos, sacrificio y superación. En un deporte históricamente dominado por hombres, ha conseguido hacerse un hueco hasta convertirse en una de las grandes figuras internacionales del motociclismo y el rally raid. Un ejemplo de que no hay límites cuando se persigue un sueño.

Su palmarés habla por sí solo. Laia Sanz ha conquistado 14 títulos mundiales de Trial femenino y seis campeonatos del mundo de Enduro, además de sumar diez títulos europeos. Pero su nombre también está ligado para siempre al Rally Dakar. La barcelonesa ha ganado en once ocasiones la categoría femenina de motos y logró en 2015 una de las mayores hazañas de su carrera al terminar novena en la clasificación general, un resultado histórico que la convirtió en la primera mujer en alcanzar el Top 10 de la categoría de motos. En 2022 dio el salto definitivo a los coches en el Dakar, donde también ha demostrado su capacidad de adaptación y competitividad.

ElDesmarque ha querido reconocer toda esa trayectoria, su capacidad para superar obstáculos y su papel como referente para las nuevas generaciones en esta VI Gala Desmarcadas, celebrada en el Teatro Lope de Vega de Sevilla y patrocinada por Fundación Cajasol, Iberdrola, Reale y Alcampo. Tras subir al escenario y recoger su galardón, Laia Sanz tuvo unas palabras para ElDesmarque y todos los presentes.

Las palabras de Laia Sanz

La piloto comenzó agradeciendo el galardón a esta casa: "Gracias por el premio, es muy agradable, quiere decir que has hecho cosas buenas. Me siento orgullosa de haber abierto camino a las que vienen. Me alegra ver el nivel que tienen las chicas en el mundo del motor y es algo en lo que supongo que algo he tenido que ver".

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Laia Sanz admite que el mundo del motor femenino ha evolucionado, pero aún queda camino por recorrer: "Por suerte ha evolucionado muchísimo. Queda mucho por hacer, pero en mis primeros años era un bicho raro y ahora hay muchas chicas. Y sobre todo, mujeres con papeles muy importantes en los equipos como ingenieras y mecánicas".

Por último, la piloto puso el foco en el próximo Dakar: "Este año me operé del pie, estoy en forma y con muchas ganas de que llegue el Dakar. Es en Marruecos, más cerca de casa así que tendremos mucho público".