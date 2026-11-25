Nacho Delgado 25 NOV 2026 - 12:55h.

La Selección Española de Gimnasia Rítmica logró su primer éxito en los Juegos Olímpicos de Atenas en 1991

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La friolera de 35 años, una auténtica y maravillosa barbaridad, lleva la gimnasia rítmica española en lo más alto del pabellón internacional de este deporte. Casi cuatro décadas de dominio que han convertido a nuestro país en una potencia mundial y que en agosto se refrescó con el título mundial en el concurso completo de la cita celebrada en la ciudad alemana de Frankfurt. 35 años después del logrado en Atenas en 1991, la Selección Española se ha subido a lo más alto del podio en un Mundial. El equipo formado por Inés Bergua, Salma Solaun, Andrea Fernández, Marina Cortelles, Andrea Corral y Lucía Muñoz, bajo la dirección técnica de Alejandra Quereda y Ana María Pelaz; logró en Frankfurt el oro en el concurso general, hito que da continuidad a los dos tripletes de oro logrados en los Campeonatos de Europa de 2025 y 2026, en el concurso general y las dos finales por aparatos.

Éxito tras éxito

Otras cinco medallas de plata y cuatro de bronce en Mundiales jalonan la trayectoria del equipo nacional, que además en este caso ha logrado plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La primera disciplina deportiva en lograrlo, por cierto, para España, como ya ocurriera en la anterior cita de París. Las chicas adiestradas por Quereda y Pelaz firmaron una actuación impecable en los dos pases de la competición, sumando un total de 57,450 puntos.

Los apellidos Bergua, Solaun, Fernández, Cortelles, Corral y Muñoz se han unido de esa forma a otros que han ido construyendo una leyenda de éxitos que parece no tener techo. Un año después de aquel oro de 1991 que ahora se reedita, el camino se abrió aún más a los éxitos con la plata individual de Carolina Pascual en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 en el concurso individual. Un año después Carmen Acedo llevó de nuevo a España a lo más alto, proclamándose campeona en la final de mazas del Mundial de Alicante 1993.

Luego llegarían las Niñas de Oro con el oro olímpico en Atlanta 96 (la mítica entrenadora Emilia Boneva, con un equipo formado por Marta Baldó, Nuria Cabanillas, Estela Giménez, Lorena Guréndez, Tania Lamarca y Estíbaliz Martínez) y la longevidad al máximo nivel de Almudena Cid, la única gimnasta de rítmica de la historia que ha disputado cuatro finales olímpicas individuales consecutivas: Atlanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008. En un deporte de carreras cortas, Almudena Cid, también galardonada con el premio Desmarcadas, alcanzó la final de las ocho mejores en cuatro Juegos seguidos, lo que supone una hazaña sin parangón.

Con su oro mundial de este pasado mes de agosto, las Bergua, Solaun, Fernández, Cortelles, Corral y Muñoz, de la mano de Quereda y Pelaz, han vuelto a refrendar la supremacía española en la gimnasia rítmica internacional, poniendo además de relieve los grandes valores del deporte y el cada vez más importante papel de la mujer.

En ElDesmarque hemos querido homenajearla como se merece en la IV Gala de las Desmarcadas, que contará con el inestimable respaldo de patrocinadores como la Fundación Cajasol, Iberdrola, Reale y Alcampo.