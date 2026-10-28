Alberto Cercós García 28 OCT 2026 - 07:31h.

Dani Carvajal habla en El Larguero sobre qué esperar de las próximas elecciones en España

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Dani Carvajal no suele entrar en jardines políticos, pero las próximas elecciones del 29 de noviembre han conseguido que el futbolista deje un mensaje claro. El jugador, que inicia una nueva etapa en el Getafe, ha hablado sobre el clima social y político que se respira en España y ha reconocido que la situación actual es motivo de preocupación. Sin posicionarse públicamente por ningún partido, el defensa ha puesto sobre la mesa algunos de los problemas que más debate generan entre los ciudadanos.

"Bueno, tampoco suelo dar mi visión política. Tampoco nunca públicamente me he posicionado sobre nada", ha comenzado explicando Carvajal en El Larguero con Manu Carreño, antes de reconocer que las elecciones están cada vez más presentes en las conversaciones cotidianas. "Es un tema que a pie de calle ahora mismo está en todas las casas, ¿no? En todos los bares estas conversaciones. Al final, yo creo que a todos nos preocupa el estado actual de nuestro país". El futbolista no ha esquivado los asuntos que considera prioritarios: "Es una pena cómo está el tema de la vivienda, de la sanidad. Hay muchos problemas. La deuda pública sigue subiendo".

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Dani Carvajal y la esperanza de encontrar soluciones

Carvajal ha expresado su deseo de que la próxima legislatura sirva para encontrar soluciones y ha lanzado un mensaje a los votantes, apelando al sentido común por encima de los bloques políticos. "Esperemos que con la próxima legislatura se pueda poner solución y que la gente no sea ni de un bando ni de otro, sino que use el sentido común, se lean los programas electorales y vote realmente lo que cree que es mejor para todos".

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El jugador también ha reivindicado el potencial de España: "Tenemos un país maravilloso, un país que entre todos podemos hacer que sea idílico". Por último, ha animado a la ciudadanía a participar: "Que la gente vaya a votar, que vote lo que crea que es mejor, lo que sienta". Eso sí, cuando Carreño le ha preguntado si alguna vez se dedicaría a la política, su respuesta ha sido tajante: "No, no, no".