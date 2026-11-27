Joaquín Anduro 27 NOV 2026 - 21:55h.

El "poder de la amistad" triunfa en el Real Madrid

El show de José Mourinho en sala de prensa: del "mierda de superordenador" a "no tenemos españoles"

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El Real Madrid vive instalado en un estado de felicidad gracias a su gran racha de 10 victorias consecutivas que ha permitido a los de José Mourinho liderar en solitario la fase liga de la Champions League y colocarse a tres puntos del Barcelona en lo más alto de LALIGA EA Sports. Hay muchos factores que explican el cambio del equipo con respecto a la pasada temporada y uno de ellos es el vestuario unido que ha logrado el portugués a diferencia de Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa.

Lejos de las polémicas entre gestos, rajadas e incluso peleas dentro del vestuario del año pasado, en esta campaña el 'poder de la amistad' parece haber triunfado en el Santiago Bernabéu. La goleada del pasado martes ante el PSV fue el último ejemplo de un compañerismo que no siempre es fácil en un grupo con tantos egos y, tal y como puedes ver en el vídeo de la parte superior de la noticia, en los entrenamientos esto también se nota.

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El propio José Mourinho ha hablado sobre ello este viernes en sala de prensa preguntado por la "competencia" entre Vinicius y Diomande: "Aquí no existe competencia, son cosas vuestras. Aquí estamos todos juntos, estamos todos por el mismo lado, queremos todos lo mismo, tenemos todos el mismo objetivo. Es que no existe. Es una cosa que nos ha costado mucho, mucho, mucho construir. A lo mejor es de las cosas menos valoradas pero es de las cosas más importantes de los últimos cinco meses, que este grupo funcione como grupo".

"Y ahora que las cosas están en un nivel importante de estabilidad, parece que vuestra, no digo intención, pero casi tentación, es crear este tipo de situación. Es que no son competencia. Si alguno de ellos mañana marca, es gol del Real Madrid. No le interesa a nadie dentro del vestuario, es gol del Real Madrid, es lo que queremos, apostilló el luso.

José Mourinho no está preocupado por las "caritas" de los que menos juegan

Mou reconoció que puede que haya "caritas" entre los jugadores que no jueguen aunque esto no implica que se genere un problema de puertas para adentro: "Caritas siempre encuentras pero yo hasta ahora no he tenido ningún problema con el vestuario, de verdad que no he tenido ningún problema. Obviamente, ha sido poco a poco. Obviamente, el periodo de pretemporada no es nunca un periodo donde tú tienes este tipo de situación pero son ya cinco meses que estamos juntos y hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de problema".

"El problema puede llegar, es normal que el problema llegue, pero creo que el problema, si llega, será absorbido por el propio vestuario. Yo creo que, por el modo como los veo, ni veo que el problema me pueda llegar a mí. Si me llega, pues aquí estamos para ayudar, pero no creo. Veo el vestuario unido de un modo que no creo y, en este momento, veo que todos ellos tienen un objetivo común. Pero, obviamente, cuando tú dices caritas, yo entiendo lo que tú significas. Obviamente, la gente quiere jugar, obviamente, a nadie le gusta estar fuera, a nadie le gusta no tener minutos, pero al final yo creo que el objetivo colectivo va a superar las caritas del egoísmo natural que cada jugador de fútbol tiene", finalizó.