Redacción ElDesmarque 27 NOV 2026 - 13:48h.

El exfutbolista cree que el delantero noruego llegará al equipo blanco en un plazo máximo de 18 meses

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Los rumores sobre un posible fichaje galáctico del Real Madrid no cesan y Erling Haaland vuelve a ser uno de los protagonistas. Gary Neville, exjugador del Manchester United y exentrenador del Valencia, ha puesto el foco en el astro noruego tras unas declaraciones en el pódcast 'The Overlap'.

El delantero del Manchester City tiene contrato hasta 2034 y ya se le ha relacionado con el club blanco en numerosas ocasiones. De hecho, su incorporación fue una de las principales promesas de Enrique Riquelme durante su campaña electoral a la presidencia del Real Madrid, aunque el entorno del futbolista desmintió la existencia de un acuerdo.

Las claves de la posible llegada de Haaland al club blanco

"Estoy absolutamente seguro de que Erling Haaland será jugador del Real Madrid en un plazo máximo de 18 meses, quizá al final de la temporada", comentaba Neville. Además, el inglés plantea una posible salida de Vinícius, que restructuraría el esquema ofensivo del equipo dirigido por José Mourinho. Según sus declaraciones, Mbappé pasaría a ocupar la banda izquierda, dejando al delantero noruego como principal referencia en ataque.

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Estas declaraciones se suman a las del padre del futbolista blue, quien el pasado mes de julio no descartó una futura llegada de su hijo al conjunto madridista. Pese a asegurar que estaba contento en Inglaterra, reconoció ante los micrófonos de DAZN que "cualquiera quiere jugar en el Real Madrid".

A todo ello se suma la delicada situación que atraviesa el Manchester City, declarado culpable de incumplir la normativa financiera de la Premier League. El conjunto inglés, que ha recurrido la resolución, sigue pendiente de conocer una sanción que podría condicionar el futuro de muchas de sus estrellas.

Por el momento, Haaland continúa ligado al equipo de Manchester y su posible llegada al Santiago Bernabéu sigue siendo una incógnita.