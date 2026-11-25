Redacción ElDesmarque 25 NOV 2026 - 12:09h.

El delantero descubrió en 2023 que otra persona había registrado su apellido como marca comercial

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Erling Haaland se enfrenta a un rival inesperado lejos de los terrenos de juego. El jugador del Manchester City mantiene una batalla legal con Michael Was, un electricista polaco que registró su apellido como marca comercial en la Unión Europea. El noruego descubrió en 2023, cuando trataba de desarrollar su propia marca personal, que Was se le había adelantado. El registro abarcaba hasta 16 categorías de productos, entre los que figuraban prendas deportivas, suplementos alimenticios y bebidas energéticas.

No es la primera vez que Haaland emprende acciones legales para proteger su imagen. A principios de este año, el delantero denunció a una aerolínea noruega después de que utilizasen su característica coleta en una campaña publicitaria.

Los argumentos del electricista

Los abogados del futbolista acusan al electricista de actuar de mala fe y sostienen que su intención era aprovecharse de la fama internacional del jugador para obtener beneficios económicos. Por su parte, Michael Was niega cualquier vinculación con el internacional noruego y defiende que el nombre de su marca surge de un juego de palabras entre el término polaco "hala" (pabellón) y el ingles "land" (tierra), que se traduciría como "tierra de los pabellones". Añade que la denominación responde al acrónimo de su marca "High Advanced Activity Land".

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Sin embargo, estos argumentos no convencieron a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, que decidió anular el registro ante el riesgo de que los consumidores asociasen erróneamente los productos con la estrella futbolística. Con todo, el trabajador polaco no se da por vencido y ha recurrido la decisión ante los tribunales europeos.

Acostumbrado a superar a sus rivales sobre el césped, Haaland afronta ahora un desafío muy diferente: defender los derechos comerciales de su propio apellido. De la resolución de los tribunales europeos dependerá el futuro de su marca personal.