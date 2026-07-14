Celia Pérez 14 JUL 2026 - 07:42h.

El delantero noruego captó la mirada de todos al bajar las escaleras

Lluvia de críticas y amenazas a Sorloth tras la eliminación de Noruega: "Se tire por un acantilado"

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El sueño de Noruega en el Mundial se desvaneció en la noche del sábado en cuartos de final tras caer ante Inglaterra en un partido en el que se tuvo que llegar hasta la prórroga. Un adiós doloroso que dejó una vez más a Haaland como uno de los grandes protagonistas del torneo. Lejos de la fría imagen que proyecta sobre el terreno de juego, el delantero también se destacó en este Mundial por la cercanía y honestidad que mostró fuera del césped.

El 'cyborg' conquistó a periodistas y aficionados con su espontaneidad en sus apariciones públicas, y con sus gestos con los más pequeños. Fue el segundo futbolista que más seguidores de Instagram ganó durante el torneo, con más de 23 millones, solo por detrás de 'Vozinha', el guardameta de Cabo Verde.

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Y no es para menos porque además Haaland es de lo más imprevisible y ha vuelto a sorprender a todos con la imagen que ha dejado al bajarse del avión con Noruega. El delantero del City captó la atención de todos al bajar por las escaleras del avión sonriente y con un mapache disecado bajo el brazo, como recuerdo de su estancia en Estados Unidos.

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Haaland, protagonista en el Mundial

Una de las imágenes imborrables que Haaland dejó en el Mundial fue cuando se acercó por la espalda a uno de los niños que acompañan a los jugadores cuando saltan al césped y le saludó por sorpresa, desencadenando una reacción para el recuerdo.

Tampoco dudó nunca en resaltar el papel de 'sorpresa' que cumplía Noruega, a pesar de quedarse a tres victorias de levantar el trofeo, y tras caer eliminado demostró una tremenda madurez al priorizar el orgullo de su país sobre su propia frustración individual.

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Poco más pudo hacer Haaland para evitar la eliminación de Noruega. Con siete goles en cinco partidos, fue el máximo realizador de los nórdicos, pero el del sábado fue el único encuentro en el que se quedó a cero.