Sorloth, señalado en la eliminación de Noruega por una jugada que indignó a Haaland

Joaquín Anduro 12 JUL 2026 - 17:21h.

Sorloth no se la pasó a Haaland y Noruega lo terminó pagando

El padre de Haaland no se esconde y carga contra el arbitraje del Noruega-Inglaterra: "Nos robaron"

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La aventura de Noruega en el Mundial 2026 finalizó este sábado con la derrota por 1-2 ante Inglaterra en cuartos de final en la prórroga, con un doblete de Jude Bellingham y la polémica reclamada por los noruegos de que la pelota tocó en la spidercam antes del primero. Además de esta acción, las críticas del país nórdico se centran en Alexander Sorloth por una jugada en la que 'se fumó' una ocasión en lugar de dejar solo a Erling Haaland, lo que indignó al ariete del City.

El futbolista del Atlético de Madrid ha tenido que sufrir durante esta Copa del Mundo el jugar como extremo derecho por la presencia de la estrella noruega en punta. Una posición en la que no se le ha visto nada cómodo y no ha logrado marcar un solo gol en los seis encuentros disputados por los de Stale Solbakken.

La jugada por la que señalan a Sorloth en Noruega

De ahí el ansia de marcar de un Alexander Sorloth al que esto le jugó una mala pasada en el choque ante Inglaterra disputado este sábado en Miami. Poco antes de finalizar la primera parte y con 1-0 arriba en el marcador tras el golazo de Schjelderup, la pelota le cayó al atacante rojiblanco con todo a favor, ya que marchaba hacia la meta de Pickford junto a Haaland con la única defensa de John Stones.

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Erling se separó de su compañero en el City y se quedó en una posición perfecta para seguir ampliando sus cifras tras siete goles anotados ya en el Mundial pero Sorloth se la quiso jugar. El ariete encaró con la izquierda pero tardó demasiado, permitiendo que Inglaterra se recompusiera y sus defensas terminaron repeliendo el tiro.

Toda Noruega se echó las manos a la cabeza lamentando la ocasión fallada por el atacante noruego, incluido un Erling Haaland que no se podía creer que no le pasara la pelota para dejarle mano a mano contra Pickford. El actual Bota de Bronce del torneo comenzó a gesticular y a negar con la cabeza por una jugada que, para colmo, llegó pocos minutos del empate de Bellingham.

Solbakken defiende la salida de Haaland en la prórroga

Además de la polémica por el posible toque de balón en la spidercam previo al 1-1 de Bellingham y el gol anulado a Heggem, Stale Solbakken también respondió al polémico cambio en la prórroga, cuando retiró a Erling Haaland con 1-2 abajo en el marcador. Una decisión que reivindicó el seleccionador escandinavo.

"No fue una decisión complicada porque estaba destrozado, lo tendría que haber quitado 10 minutos antes. Le falló una pierna en la segunda parte, combinado con el cansancio y una contusión en el muslo", defendió Solbakken, que se rindió al goleador noruego: "Ha jugado una Copa del Mundo tremenda. Ha marcado siete goles en cinco partidos y ha hecho una actuación fantástica".

Solbakken defendió la actuación de los futbolistas de Noruega camino de los cuartos de final, la mejor actuación de su historia: "Gradualmente, hemos mejorado como equipo para enfrentarnos a las mejores selecciones del mundo. No queríamos ser un equipo de clasificación, sino de competición. Estos chicos han subido el listón y han sido capaces, por primera vez en 28 años, de ser un equipo de torneo".