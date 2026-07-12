Pablo Sánchez 12 JUL 2026 - 00:33h.

Schjelderup se suma a la pelea por el gol del Mundial con polémica para Inglaterra y una duda: ¿quiso tirar?

Un empujón de Haaland, detonante de la polémica en la acción

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El partido de cuartos del Mundial entre Noruega e Inglaterra vivió fases muy distintas y tuvo su momento clave a los pocos minutos del segundo tiempo. El combinado noruego anotó el 2-1 por medio de Heggem tras un saque de esquina y llevó el delirio a las gradas. Sin embargo, el árbitro Clément Turpin anuló el tanto después de comprobar la acción en el VAR y ver el empujón de Haaland sobre un rival.

El gol, como decíamos, quedó anulado pese a las protestas de los futbolistas de Noruega. Sin embargo, la norma es clara. En esta ocasión, el empujón existe pero se produce antes de que el balón esté en juego tras el saque de esquina. En ese caso, toca repetir jugada y por este motivo se repitió el córner. El resultado, tras lo sucedido, continuó con el empate a uno que mostraba en el marcador antes de la polémica acción.

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El nuevo récord de Harry Kane

Harry Kane igualó este sábado las 120 internacionalidades de Wayne Rooney con Inglaterra, lo que le sitúa como el segundo futbolista que más veces ha representado a la selección de los 'Tres Leones', solo por detrás del portero Peter Shilton.

Kane alcanzó esta cifra cuando saltó al campo como titular en los cuartos de final contra Noruega en el Hard Rock Stadium de Miami. "Estoy sumamente orgulloso de alcanzar el mismo número de partidos internacionales que Wayne, uno de los mejores jugadores de la historia de Inglaterra", dijo ayer el delantero del Bayern Munich en la rueda de prensa previa al partido, asegurando que todavía tiene hambre para ver hasta dónde puede llegar.

El encuentro contra Noruega es, además, el 17º que Kane juega con Inglaterra en los mundiales, lo que le empata con Shilton. Solo el guardameta Jordan Pickford, que se convirtió hoy con su titularidad ante Noruega en el jugador inglés con más partidos en este torneo, supera con 18 apariciones al delantero.

Pese a tener los mismos partidos que Rooney a sus espaldas, las cifras anotadoras de Kane son muy superiores. El del Bayern Munich es el máximo goleador de la selección con 85 tantos, por los 53 de la leyenda del Manchester United, segundo en ese listado. Kane también es el máximo realizador de Inglaterra en los mundiales con 14 goles.