David Torres 22 NOV 2026 - 11:11h.

El multimillonario Tom Bedell lo tiene claro: "El 10% de lo que gano se lo doy a mi mujer para que me deje viajar"

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MadridTom Bedell, es uno de esos personajes que no pasan desapercibidos en el circuito internacional de póker. Fiel a su filosofía, alterna mesas de medio millón de euros con partidas de 50 euros en Benidorm de adopción, y con torneos como el CNP Winamax, donde es una de las celebridades. Noruego de nacimiento, valenciano por elección y afincado en Benidorm, combina su presencia en las mesas de high roller y torneos de grandes premios con su participación en partidas mucho más modestas. Ganador de un título Triton en Jeju en 2025, donde se llevó 709.000 dólares tras superar a Phil Ivey y Erik Seidel, Bedell ha construido una trayectoria que supera los 5,8 millones de dólares en ganancias en vivo. Empresario jubilado, exfutbolista, madridista confeso y amante de la ropa Gucci, atiende a ElDesmarque en la Gran Final del CNP Winamax de Madrid. Una entrevista en la que repasa su vida, sus extravagancias y su particular acuerdo matrimonial para seguir viajando por el mundo.

¿De dónde eres?

Soy noruego y llevo bastante tiempo en España cuando fue pequeño y ahora estoy cuando hace frío en Noruega.

¿Viajas mucho?

Bueno, viajo por todo el mundo jugando al póquer, eso sí. En España puedo estar un máximo de 180 días, estoy un poco menos, pero cuanto puedo vengo a España.

¿A qué te has dedicado fuera del póker?

Yo me he dedicado, he tenido siete restaurantes y un hotel de investor en el principio.

¿Y ahora?

Ahora hace año y medio me jubiló y ahora me dedico solo al póquer.

¿Dónde vives en España?

Vivo en Benidorm.

¿Juegas tanto en las Triton como torneos de 50 euros?

Como que vivo en Benidorm, si estoy en Benidorm juego siempre en Benidorm y en Villajoyosa. Ahí hay torneos desde 50 euros hasta máximo 150. Y ahí soy amigo de todo el mundo y por eso voy cuanto puedo.

¿Es cierto que pagas multas de hotel para poder fumar en la habitación?

Siempre lo hago, muchas veces cuando viajo me invitan y no pago nada en el hotel. Pero todo el mundo sabe que fumo en la habitación. Si hay terraza prefiero la terraza, claro. Si es necesario, ¿pagas multa antes? Pagas la multa y muchas veces puedes hacer un deal que pagas una cantidad para 14 días o 10 días. Pero no pagas diario, eso.

¿De dónde viene tu pasión por Gucci?

Empecé hace años con Gucci y en Triton me llaman Gucci Man. Y así era un image que cogí y por eso en el principio siempre llevo Gucci.

¿Eliges tú mismo tu ropa?

No, yo mismo cojo lo que tengo. Yo en el principio tengo tres tiendas de Gucci que me llaman cuando consiguen algo de segunda mano. Así que el 90% de lo que llevo es de segunda mano, 60-70% de descuento.

¿Qué aficiones tienes además del póker?

Yo de momento juego un poco a los caballos, que siempre he jugado a los caballos. A partir de eso miro mucho el fútbol, fui futbolista cuando era joven, hace 50 años o más ya. Y el fútbol me encanta, soy del Real Madrid que claramente son los mejores.

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¿El Real Madrid ganará la Liga?

No creo que haya alternativa, el Real Madrid lo tengo clarísimo.

¿Con qué jugador te quedas?

Me gustan en el principio todos, pero si cojo uno, cojo a Valverde.

¿En qué posición jugabas al fútbol?

Yo jugaba en el medio y defensa.

¿Eras un mediocentro defensivo como Valverde?

Más o menos igual, no me gustaba jugar a la derecha o izquierda, me quería quedar en el medio.

¿Llegaste a jugar en equipos importantes?

No, jugaba en un equipo de tercera y segunda división.

¿En España o en Noruega?

No, en Noruega, Drebak Fronsen. También he jugado en Lille, que era en primera división, pero me fui mejor en Drebak Fronsen.

¿Te consideras valenciano?

Soy valenciano por la gracia de Dios, venía aquí en el año 67 y vivía en España hasta el año 72. Cinco años en cole y me considero valenciano y noruego.

¿En qué orden?

Bueno, depende del deporte. Más noruego ahora en el fútbol, como que Noruega lo hace tan bien, sorprendiendo a todo el mundo. Pero solo veo el equipo nacional, no conozco ni... Aquí el fútbol para mí es Real Madrid y España, Champions League. De Noruega nunca miro nada.

¿Haaland puede ganar el próximo Balón de Oro?

Es fácil para él ganarlo si viene a Real Madrid, si no viene a Real Madrid será complicado.

¿Te das caprichos con tus compras?

La verdad no entiendo la pregunta.

¿Nunca compras algo por puro capricho?

No, en el principio no, yo nunca, por mi edad no necesito comprar nada, nunca me compro nada. Si es algo la mujer me manda para comprar nuevos zapatos o algo así. Pero yo si no es de segunda clase y me llaman para mirarlo y me cantan, no necesito nada, tengo todo lo que haga.

¿Tienes mujer, hijos y nietos?

No, tengo mujer, tengo dos hijas y tengo un nieto masculino.

¿Qué te dicen de tu pasión por el póker?

Bueno, mi mujer mayor, no, mi hija mayor vive en Noruega y en Noruega soy muy conocido y me están siguiendo por la tele todo el tiempo y todos los bocales que gano las tiene ella más o menos todo. Mi esposa, mi hija menor vive en Londres, está estudiando ahí y la mujer está en Penidome, Londres y Noruega.

¿Cómo te definirías para alguien que no te conoce?

Siempre alegre, la cosa es que cualquier sitio en el mundo que voy todo el mundo me conoce y yo respeto a todo el mundo y nunca me peleo con nadie.

¿Por qué crees que te conoce tanta gente?

Creo que es una combinación, que he jugado algunas jugadas demasiado altas y la gente me conoce por eso, sí.

¿Cuál ha sido la partida más alta que has jugado?

Es difícil, bueno, puedo decir que he jugado 500 mil y he jugado Cache con 2, 4, 8, 16 que a lo mejor es lo más alto. Pero hay otras jugadas mucho más altas que esa, pero eso es, todo es privado.

¿Cómo se explica que juegues partidas de medio millón y después torneos de 50 euros?

Lo primero es el amor por el póquer, si juegas algo más alto es invitación, hemos estado hablando meses anteriores que vamos a jugar algo especial y has estado trabajando por lo menos mes y medio intentando cómo jugar contra la gente que sabes que van a jugar contigo.

¿Qué mensaje le mandas a tu mujer desde Madrid?

Ella está en venidor, ella tiene una ventaja que cada vez que viajo el 10% de lo que gano va para ella.

¿Es un acuerdo matrimonial?

Es para que me deje viajar por todo el mundo, algunas veces viene conmigo, si juego fuerte no quiero tener a nadie a mi alrededor porque hay que dormir mínimo 10 horas antes de empezar, juego 6 horas y duermo 10, juego 6 y duermo 10.

¿Cómo se llama?

La mujer se llama Nelly.

Entonces, Nelly, el 10% de lo que gane en Madrid es para ti.

Bueno, en el momento voy perdiendo.