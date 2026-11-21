David Torres Valencia, 21 NOV 2026 - 11:11h.

"La vida muchas veces nos da bofetadas para explicarnos qué es lo que es realmente importante"

Jesús de Miguel, el chico al que no dejaban ir a Tenerife si no aprobaba los exámenes y acabó siendo Demigol

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Siempre es curioso encontrarse con aficionados del Tenerife en la península por aquello de que están lejos. Pero Ricardo y David son fácilmente reconocibles por su gracejo cuando se les escucha pero también porque van equipados con sendas camisetas del equipo chicharrero que, por desgracia, se ha hecho tristemente famoso. El dolor por la muerte de Jesús de Miguel ha traspasado las fronteras de Tenerife y ha golpeado a todo el fútbol español. En el Casino Gran Madrid de Torrelodones, durante la Gran Final del CNP Winamax 2026, Ricardo y David Trujillo llevan con orgullo las camisetas del CD Tenerife, pero también la tristeza de una afición que todavía intenta asimilar lo sucedido. Ambos son abonados, estuvieron en el Heliodoro Rodríguez López el día de la tragedia y vivieron en primera persona una pérdida que ha conmocionado a toda la isla. Dos aficionados, uno de ellos médico, que ponen palabras a un sentimiento difícil de explicar y recuerdan a un futbolista que, más allá de su calidad, dejó huella por su calidad humana. Porque, como ellos mismos reconocen, hay golpes que ponen todo lo demás en perspectiva.

Así transcurre su charla con ElDesmarque

¿Con quién estamos?

Ricardo: Eh, con Ricardo.

David Trujillo: Y David Trujillo.

Salta a la vista que sois aficionados del Tenerife, estáis en el CNP Winamax, que sois un grupo de amigos que venís a jugar al CNP, ¿no?

David Trujillo: Efectivamente, somos cinco amigos. Aquí estamos dos, los otros están por ahí jugando ahora mismo. Realmente esta amistad viene del póker: hace un par de años me avisaron para unas partidas que organizaban en la isla, pues Ricardo, que es bastante conocido en nuestra isla con el tema del póker. Y a partir de ahí, la verdad que bueno, ha nacido una buena amistad y siempre que podemos vamos a las etapas de Winamax.

¿Cómo estáis, cómo lo estáis viviendo, cómo vives tú la afición, contándonoslo de primera mano?

Ricardo: Pues la verdad es que es complicado, porque es algo que ni se esperaba ni... es como un sentir de alguien como si fuera un familiar. Es algo que no... pero es colectivo, es de todo el mundo; tenemos amigos abonados, gente, y todo el mundo nos sentimos igual. Es algo que uno no se espera, de lo que ni se recupera ni... inexplicable, la verdad, que pasara. Muy, muy mala suerte, muy chocante, la verdad.

David Trujillo: Nosotros también, como varios del equipo, somos abonados; incluso estábamos en el campo ese día y salimos hechos polvo, la verdad. Encima, da la casualidad de que del grupo somos dos médicos también, y el haber estado ahí presente y la impotencia también de ver cómo se va una vida por un golpe que a priori puede llegar a ocurrir de mayor o menor manera, con mayor o menor suerte, y que encima sea alguien querido, una buena persona de tu equipo... y toda la isla conmocionada, la verdad.

¿Cómo se vive en la isla estos momentos?

Ricardo: Sómo somos, somos de ahí, nacidos de allí, pero después de vivir esto, ver esto así como es, se ha notado de otra manera, ha sido muy duro.

David Trujillo: La verdad que el Club Deportivo Tenerife también como equipo, para bien o para mal, es un equipo muy sentido, con mucha pasión. La afición siempre ha sido muy exigente, también creo que ha sabido premiar al tipo de jugadores que luchan, que tienen corazón, que quieren a la isla. Y de Miguel, la verdad que, como se ha visto también en otros equipos en los que ha estado como el Castellón, pues se le tiene grandísimo recuerdo porque aparte de un muy buen jugador era buenísima persona. Luchaba mucho, tenía mucho cariño a todo el mundo, ninguna palabra, ninguna pega, y que haya tenido la mala suerte de fallecer encima haciendo lo que más le gusta y delante de todos nosotros, pues ha sido bastante duro. Muy emotivo, y también habría que agradecer a todo el mundo —incluso la afición de la Unión Deportiva o el resto de clubes de España— que ha estado apoyando al Tenerife de una manera impresionante. Y bueno, hay que ser conscientes de que esto, pues como otros fallecimientos de jugadores, como pasó en su momento con Puerta, con Jarque, pues ya va a cambiar el devenir de los partidos en el estadio Heliodoro, en nuestro estadio, porque siempre vamos a estar recordándolo y siempre recordaremos pues ese fatídico día, la verdad.

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¿Qué os dice la gente?

Ricardo: Se nota el sentir, el dolor ese, porque genera... y no solo aquí en España, sino no solo en Canarias —de Tenerife, Canarias y en España—, se nota, se nota.

David Trujillo: La verdad que desde prensa hasta miembros del staff, nos han visto con la camiseta y: «Oye, qué camiseta más bonita. Oye, mucho ánimo también, lo siento mucho». Al final es verdad que es algo que a nadie le gustaría que pasara, ya no sea en tu equipo, sino en cualquier otro, y creo que todo el mundo también ha empatizado realmente con pensar lo que supone la pérdida de una persona jugando al fútbol, ¿no?, que al final pues es algo lúdico. Y bueno, también esto un poco para saber comparar y que bueno, que a veces nos vamos cabreados a casa con un bad beat, con un cooler, ¿no?, y esto al fin y al cabo es una afición —también lo podemos considerar un deporte—, pero está claro que la vida muchas veces nos da bofetadas para explicarnos qué es lo que es realmente importante, ¿sabes? Así que creo que hay que disfrutar experiencias como esta, ser feliz, intentar aprovechar todo este tipo de viajes y más con buenos amigos, y bueno, a runnear.

Bueno, a ver si ganáis un trébol y podéis hacer una dedicatoria a De Miguel.

David Trujillo: Sería impresionante, vamos, sería algo muy bonito.

Ricardo: Toca, toca.