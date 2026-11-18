David Torres 18 NOV 2026 - 14:15h.

"Mi juego es bastante explotativo y sé leer a mis rivales"

La clasificación general del CNP Winamax 2026 ya es cosa de dos: el duelo para la gran final

Compartir







ValenciaIwan Molina llega a la gran final del CNP Winamax 2026 en una posición privilegiada. Es el líder de la clasificación general y uno de los nombres propios de una carrera que se decidirá esta semana en el Casino Gran Madrid. El jugador afronta los últimos torneos con ventaja, pero sin confiarse: sabe que todavía quedan muchos puntos en juego y que sus perseguidores pueden cambiar la clasificación con un gran resultado.

El líder de la general repasa con ElDesmarque sus sensaciones, explica su estrategia para afrontar la semana, habla de la relación con sus perseguidores y recuerda los difíciles comienzos de su carrera. También pone palabras a lo que supondría proclamarse campeón nacional y reconoce que el premio de viajar a Las Vegas es un aliciente importante, aunque su sueño de jugar allí ya tiene fecha en el horizonte.

Iwan Molina, líder y favorito para la general del CNP Winamax: "Ser campeón sería la recompensa a tantos años de lucha"

Iwan Molina afronta la gran final del CNP Winamax 2026 como líder de la clasificación general. Tras un sexto puesto en la apertura, sabe que todavía quedan muchos puntos en juego y que tendrá que pelear hasta el final para proclamarse campeón. En una entrevista con ElDesmarque, repasa sus opciones, habla de sus perseguidores y recuerda los duros comienzos de una carrera que podría tener recompensa esta semana en Madrid.

Eres el hombre de moda en el Casino de Madrid. El líder, el hombre a batir y quien está más cerca de proclamarse campeón del CNP. ¿Cómo te sientes?

De momento, tranquilo, porque sé que queda mucha semana. Voy torneo a torneo. La final es muy complicada porque hay muchos jugadores, muchos torneos y muchos puntos en juego.

Ha empezado bien. Hice un sexto puesto en la apertura, pero soy consciente de que la diferencia de puntos que tengo puede reducirse si alguno de los que vienen cerca consigue un deep run. Estoy intentando forzar un poquito más en los primeros niveles para conseguir un buen stack. Si no, paso por caja y sigo adelante. Una vez se cierra el registro, juego como lo hago siempre, pero la estrategia que estoy siguiendo es arriesgar algo más al principio para intentar construir buenos stacks.

Ayer jugué en varias mesas a la vez, una decisión que me salió bastante cara y mal, pero creo que, si hay que hacerlo en algún momento, es en este. Tengo ganas de pasar la semana aquí, jugar todos los torneos y ver qué pasa.

Hiciste sexto en la apertura y ahora estás metido en el High Roller. ¿Es importante sumar en los paralelos para no jugártelo todo al Main Event?

Sí. Los paralelos dan muchos puntos. Lo que tiene el CNP es que puntúan absolutamente todos los torneos de cada parada. Tienes que intentar meter cuanto más volumen mejor y jugar cuantos más torneos puedas.

Obviamente, el Main Event es el plato gordo, junto con el High Roller, pero todos los paralelos dan muchos puntos. Así que toca jugarlo todo y ver cómo va la semana.

¿Has hablado con Abijón, Pablo Castel o con los jugadores que te persiguen en la clasificación, como Guillem?

Con el que más relación tengo es con Paco, que es mi amigo desde la infancia y va séptimo. También tengo bastante relación con Ramón y Guillem, que creo que van cuarto y sexto. Con Ramón hablo mucho. Los demás también me caen muy bien. Los conozco a todos: a Pablo, a Miguel... Realmente conozco a todos.

Con Paco y Ramón sí que hablo bastante. Bromeamos un poco, sobre todo con que me van a pelar y que van a ganar ellos, que la general es suya. Estamos ahí con las bromas.

Para mí también es importante que haya muy buen ambiente entre todos nosotros. Por supuesto, no voy a decir que me da igual no ganarlo, porque quiero ser campeón, pero tampoco sería una gran decepción si al final lo gana un amigo. Me alegraré por él. Eso sí, voy a por todas. Que conste que venimos aquí a ganar.

El premio es un auténtico bolón: un viaje a Las Vegas.

Es un premio espectacular. Además, todavía no he jugado ese torneo ni he estado en Las Vegas. Siempre he jugado más en España y algo en Europa. Tengo muchas ganas. El año que viene, a priori, si todo va como espero, voy seguro allí. Así que, si vamos con el Main Event pagado y algo de gastos también, mejor que mejor.

¿Se puede decir que este torneo es la puerta de un sueño?

Si te digo que es la puerta de un sueño, realmente te estaría mintiendo un poco. Tengo ilusión, obviamente. Ser campeón nacional también me hace ilusión, pero en lo otro hay mucho más. Es un dinero muy importante y maravilloso, pero, como te digo, en principio el año que viene voy a jugarlo sí o sí.

El sueño lo voy a cumplir igualmente. Desde pequeñito he querido jugar ese torneo y, a poder ser, no hacerlo un único año, sino que sea algo habitual, hasta que lo gane por lo menos. Sí que es un gran aliciente y una puerta maravillosa porque te da muchas más posibilidades en cuanto a banca y te permite ahorrarte todo ese dinero, pero lo jugaré sí o sí en principio.

¿Qué supondría para Iwan Molina proclamarse campeón del CNP 2026?

Sería, en cierta manera, una recompensa a muchos años muy complicados. Mis inicios en esto han sido muy duros. He hecho cosas para poder jugar torneos que se quedan para mí. Cosas que no recomiendo, todo bien y todo legal, pero he jugado muchísimas veces absolutamente fuera de banca.

Siempre he compaginado el póker con trabajos en discotecas y también hice algo de televisión hasta hace tres años, cuando ya pasé a dedicarme al póker a tiempo completo. Ser campeón sería un poco el reconocimiento y la recompensa a tantos años en este mundo.

¿A quién se lo dedicarías si ganas?

A mí mismo, sinceramente. Por ser cabezón, por seguir y seguir, por luchar y no rendirme nunca.

"Mi mayor virtud es leer a mis rivales. Creo que se me da muy bien. Mi juego es bastante explotativo, sobre todo en los torneos en vivo"

¿Crees que esa es tu principal virtud como jugador o como persona?

Como persona no lo sé, puede ser. Como jugador no lo creo. Mi mayor virtud es leer a mis rivales. Creo que se me da muy bien. Mi juego es bastante explotativo, sobre todo en los torneos en vivo. Creo que esa es la clave de estos dos últimos años tan buenos que llevo.

¿Y qué lees en tus rivales? ¿Miedo, respeto? ¿Notas que están pendientes de ti y de que no te alcancen?

Miedo, ninguno. Respeto, mutuo, también por mi parte hacia ellos, pero miedo ninguno. Todos los que estamos ahí arriba, casi todos somos profesionales y llevamos muchos años en esto. Sea lo que sea, va a estar bien.