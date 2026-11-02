Así va la general del CNP Winamax 2026 antes de la final de Madrid: en juego ser Team Pro

David Torres Madrid, 02 NOV 2026 - 11:11h.

Satélites, expresos y torneos: las otras vías para llegar a la final del CNP Winamax 2026

Los primeros, además, formarán el Team Pro del CNP Winamax 2027

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La temporada del CNP Winamax 2026 llega a su desenlace con una clasificación general al rojo vivo y un premio que definirá también el Team Pro CNP Winamax para 2027. Iwan Molina, Miguel Abeijón y Paulo Castelo encabezan la pelea por el título nacional antes de la Gran Final, que se celebrará del 12 al 23 de noviembre en el Gran Madrid Casino Torrelodones. El circuito afronta su última cita después de una campaña que ha sabido respetar su historia y reinventarse, con novedades hasta en su trofeo y una competición que llega a su momento decisivo tras calentar motores con todos los detalles de la temporada.

El mano a mano en la cabeza

Iwan Molina parte como líder con 688,10 puntos, después de superar a Miguel Abeijón en la última parada de Alicante. Su perseguidor suma 555,03, por lo que la diferencia entre ambos es de 133,07 puntos. Sin embargo, el liderato todavía no está asegurado. Paulo Castelo ocupa la tercera posición con 535,86 puntos, a solo 19,17 de Abeijón, mientras que Ramón Fernández es cuarto con 514,18. Guillem Núñez Escribano completa los cinco primeros puestos con 434,64 puntos.

La recompensa explica la tensión de esta carrera. El campeón nacional conseguirá un paquete para disputar el Main Event de las WSOP en Las Vegas, con una entrada valorada en 10.000 dólares y otros 2.800 euros para gastos. Un premio de primer nivel para cerrar el año y afrontar 2027 en el mayor escenario del póker mundial.

El podio también tiene premio

La clasificación no solo pone en juego el título nacional y el viaje a Las Vegas. Los jugadores que terminen en las primeras posiciones también recibirán recompensas importantes.

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El segundo clasificado obtendrá entradas para el Main Event y el High Roller, además de 1.000 euros para gastos en un evento Winamax. El tercero conseguirá una entrada para el Main Event y otros 1.000 euros para gastos.

Además, todos los ganadores de las etapas disputadas en 2026 tienen aseguradas una entrada para el Main Event y una ayuda de 1.000 euros para gastos en un evento Winamax.

De esta forma, la Gran Final premiará tanto la regularidad a lo largo de la temporada como a los jugadores que han conseguido imponerse en alguna de las paradas del circuito.

Un top 20 con muchas historias por contar

Más allá de los tres primeros, la clasificación refleja la variedad de perfiles que han competido durante la temporada. Marius Oprea, finalista en Barcelona, Francisco Ramos, el portugués Bruno A. David y Oleksandr Kobzar figuran entre los nombres destacados de la general.

También aparecen jugadores que han brillado en las últimas paradas, como los portugueses Nuno Andrade y Manuel Borges. Daniel Escribano llega con argumentos propios después de ser subcampeón en Murcia y ganar el Mini en Alicante.

Una de las historias más llamativas de la última etapa fue la de Nasseb Fawarsy. El jugador israelí conquistó el Main Event de Alicante después de viajar al festival durante sus vacaciones. Su victoria le ha permitido situarse en la posición 22 de la clasificación general, con 280,52 puntos.

Con tantos perfiles en la pelea, Madrid ofrecerá una última oportunidad para escalar posiciones y convertir una buena temporada en una recompensa tangible. Aunque el liderato está en manos de Molina, los resultados de la Gran Final pueden alterar el orden de la clasificación.

Todo se decide en Madrid

La Gran Final se celebrará del 12 al 23 de noviembre en el Gran Madrid Casino Torrelodones. El festival contará con un programa ampliado y una previsión de participación que ha obligado a diseñar una configuración especial del recinto. Más de 1.000 clasificados a través de satélites ya están confirmados, y el Main Event tendrá por primera vez dos Días 2.

En ese escenario, cada resultado puede influir en la clasificación nacional. Molina defenderá su ventaja, Abeijón intentará recuperar el liderato y Castelo buscará aprovechar la cercanía de los dos primeros para asaltar la segunda posición. Ramón Fernández tampoco renuncia a sus opciones de podio, mientras que el resto de los jugadores mejor situados tratará de cerrar la temporada con una última actuación destacada.

La carrera por el título llega a su desenlace después de meses de competición y numerosas paradas. Iwan Molina tiene la corona al alcance, Miguel Abeijón busca arrebatársela y Paulo Castelo acecha a ambos.

Madrid dictará sentencia. En juego están el título de campeón nacional del CNP Winamax 2026, importantes premios y un viaje a Las Vegas que puede marcar el próximo año de quien consiga terminar en lo más alto.