Así se prepara el Casino Torrelodones para batir el récord de España en la gran final del CNP Winamax 2026

David Torres 20 OCT 2026 - 11:11h.

La final del CNP Winamax 2026 calienta motores: fechas, horas, torneos y demás detalles que debes saber

Contará con 126 mesas para una final histórica del CNP Winamax con 3.000 jugadores

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ValenciaLa Gran Final del CNP Winamax 2026 convertirá el Gran Madrid Casino Torrelodones en el epicentro del póker nacional del 12 al 23 de noviembre. La unión del Circuito Nacional de Póker con Winamax, la mayor sala online de las que operan en el país, no sólo no deja de crecer, sino que además sigue batiendo sus propios récords. Eso, lógicamente, llega acompañado por un incremento de la logística. Así, la organización prepara un despliegue de 126 mesas repartidas en tres espacios para intentar superar los 2.684 registros de la edición anterior y alcanzar los 3.000 participantes en el Evento Principal, después de una final de 2025 que batió el récord de participación. El reto será organizar un festival de estas dimensiones sin renunciar a la comodidad de los jugadores y al desarrollo simultáneo de los torneos paralelos, como ya se vio en la última etapa disputada en Alicante.

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Tres espacios para organizar una final multitudinaria

El despliegue contará con 126 mesas de póker distribuidas en tres zonas diferenciadas del complejo madrileño. La planificación busca absorber la llegada de miles de jugadores y mantener el ritmo de competición durante las once jornadas del festival.

Sala Francesa: será el centro neurálgico de la competición, con capacidad para 76 mesas. Allí se organizarán buena parte de los vuelos del Evento Principal y estarán las cajas, los puntos de Laroush Live, asistencia y dirección del torneo.

Poker Room: la característica estructura circular del casino acogerá la mesa televisada, desde la que se retransmitirán en directo algunos de los momentos más destacados de la Gran Final.

Jardines de Mandalay: situada en la planta -1, aportará 35 mesas adicionales a partir del jueves 19 de noviembre. Su función será reforzar la capacidad para los torneos paralelos y descongestionar las salas principales.

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Además, la primera planta contará con el Player Lounge, ubicado en la Sala Mandalay, un espacio destinado al descanso de los participantes durante el festival.

El reto de superar los 3.000 registros

La organización lleva meses trabajando en la distribución de las mesas, los horarios, las inscripciones y la coordinación de crupieres, supervisores, hostelería y seguridad. El objetivo es evitar aglomeraciones y garantizar que los distintos torneos puedan desarrollarse simultáneamente.

La cifra de participación también estará impulsada por los más de 1.200 tickets entregados mediante las promociones de Laroush en sus eventos en vivo y por los jugadores que siguen clasificándose a través de los satélites online de Winamax.

Con el récord de 2025 como referencia, el CNP Winamax afronta una edición que aspira a marcar un nuevo hito en el póker español. Superar los 3.000 registros supondría elevar el listón de un circuito que celebra sus quince años de historia con su mayor desafío organizativo.